Що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте

Якщо в аптеці немає ліків, які вам потрібні

Можна придбати замінник, тобто аналог. Потрібно купувати ліки за діючою речовиною, тобто назва препарату великими літерами і внизу буде надруковано діюча речовина в дужках маленькими літерами. Вам потрібно попросити фармацевта відпустити препарат з діючою речовиною, яка є у вашого препарату.

Якщо приймаєте препарат з декількома діючими речовинами, тобто також нижче назви препарату, в дужках будуть надруковані назви діючих речовин.

Які ліки приймати не потрібно

Багато препаратів взагалі не потрібно приймати, у зв'язку з їх сумнівною ефективністю

Заспокоюючі:

заспокійливі на травах, нообут, гліцисед, анантават, корвеліс, валер'яна, персен і т.д. - неефективні.

Противірусні - не потрібні.



В умовах війни, часто виникають ГРВІ, але противірусні (Арбідол, анаферон, гропринозин, Сельтавір, Віферон, Лавамакс , циклоферон, Амізон, новорін, Аміксин і т. д.) - не потрібні!

Імуностимулятори та препарати для "підтримки" імунітету – неефективні і не потрібні!Імунітет не можна стимулювати, немає таких ліків! Тільки активний спосіб життя і перетворити в ту чи іншу хворобу!

Гепатопротектори - неефективні і не потрібні!

Судинні і ноотропи - також неефективні і не потрібні! Пірацетам, Тіоцетам, нейротропін, армадин, цитимакс, аксотилін, Роноцит, мілдрокор, Мілдронат, Кавінтон, нейродар, ріпронат, тіанекс, ноотропіл, Тівортін, тівомакс, Актовегін, Церебролізин, кортексин і багато інших.

БАДи і гомеопатія також вам не потрібні, це препарати лише трата грошей.