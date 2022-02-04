Робимо термоядерну гірчицю вдома. У магазині таку не купити

Приготувати вдома таку приправу, як гірчиця - дуже легко. Для цього вам знадобиться всього два продукти - це гірчичний порошок і розсіл.
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У невелику баночку з кришкою, що закручується, насипте гірчичний порошок. Влийте розсіл до гірчичного порошку, додайте сіль і цукор до свого смаку.
Ретельно розмішайте порошок, щоб не залишилося грудочок. Влийте ложечку рослинної олії, ще раз перемішайте гірчицю. Накрийте баночку кришкою, рушником і поставте в тепле місце. Після цього гірчиця готова.
Насіння гірчиці є багатим джерелом мінералів, таких як кальцій, магній, фосфор і калій. Крім того, вони містять фолієву кислоту і вітамін А. листя гірчиці є джерелом необхідних мінералів, включаючи калій, кальцій, фосфор, магнію, а також клітковини і вітамінів А, К і С.
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