Ми робимо це неправильно: як носити маски і респіратори під час пандемії коронавіруса

Експерти пояснили, як правильно використовувати маски і респіратори, щоб підвищити захист від коронавірусу
Коронавірус в Україні вразив вже більше ніж три тисячі осіб і медики наполягають на тому, що правильне використання масок та інших захисних засобів може істотно знизити ризик зараження. Однак маски та респіратори потрібно носити правильно, щоб їх захист був дійсно ефективним.
Як відзначають експерти, звичайна медична маска не може захистити від вірусу, але вона може захистити інших людей, якщо власник маски заражений і навіть не підозрює про це. Великі краплі не поширюються по повітрю, а осідають на внутрішніх поверхнях маски, пише 24 канал.
Не дають повного захисту і респіратори, через те, що нові дослідження показали, що респіратор N95 може убезпечити від бактеріальних інфекцій, але не від вірусів.
Однак фахівці наполягають на тому, що рівень захисту при використанні респіраторів N95 або FFP все-таки значно підвищують безпеку, оскільки вони затримують понад 95% мікрочастинок.
Основні правила використання масок і респіраторів:
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