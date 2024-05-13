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Дефицит этого витамина приводит к тяжелой болезни и даже параличу

Чем грозит дефицит витамина В (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Дефицит витамина В1 или тиамина может привести к почти неизвестной болезни бери-бери. Она приводит к потере мышечной массы, серьезным отекам в теле и даже параличу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что известно о болезни

Болезнь калечила людей: потеря мышечной массы, серьезные отеки в теле и, в конце концов, паралич. Заболевание приводило к нарушениям нервной системы, из-за чего развивались проблемы с памятью и логическим мышлением.

Нидерландский врач Кристиан Эйкман отправился в Ост-Индию изучать этот недуг. И там он заметил одну очень странную деталь. Некоторые местные куры также имели прояви болезни бери-бери.

В основном куры питались шлифованным рисом. Из него готовили и блюда для армии. Однако новый армейский повар отказался давать птицам еду, предназначавшуюся на нужды солдат. Наблюдая за изменением рациона птиц (из шлифованного риса на нешлифованный с шелухой), врач заметил, что симптомы болезни начали исчезать через несколько дней.

В результате так произошло открытие тиамина или витамина В1, дефицит которого и повлек за собой развитие болезни бери-бери у большого количества людей. Этот яркий исторический пример показывает, насколько критически необходимы определенные витамины для организма человека.

Чем полезны витамины группы В

Среди групп витамин В выделяют:

  • В1 (тиамин)
  • В2 (рибофлавин)
  • В3 (ниацин)
  • B5 (пантотеновая кислота)
  • В6 (пиридоксин)
  • В7 (биотин)
  • В9 (фолиевая кислота)
  • В12 (кобаламин).

Витамины группы B имеют кучу разнообразной работы в организме. В частности, именно они помогают ферментам ускорять различные биохимические реакции, например расщепление аминокислот, превращение углеводов в энергию, транспортировку кислорода в организме и т.д.

В современном мире бери-бери встречается очень редко. Однако дефициты других типов витамина В не редки даже в экономически развитых странах и могут приводить к серьезным последствиям.

Фолиевая кислота (витамин В9)

Крайне важное соединение для всех женщин репродуктивного возраста. При недостатке витамина у беременной женщины могут развиваться врожденные пороки плода. Прежде всего, это спина бифида (расщепление позвоночника) и аненцефалия (полное или частичное отсутствие больших полушарий головного мозга).

Вы можете заподозрить у себя дефицит фолиевой кислоты по некоторым неспецифическим симптомам:

  • общая усталость
  • ранки в полости рта
  • депрессивное настроение
  • диарея
  • потеря веса
  • проблемы с концентрацией

Чтобы поддерживать необходимое количество витамина В9 в организме, важно обогатить рацион следующими продуктами:

  • брокколи
  • бобовые
  • арахис
  • подсолнечное семя
  • яйца
  • печень
  • свежие фрукты

Витамин В6 (пиридоксин)

В активной форме этот витамин помогает расщеплять белки, жиры и углеводы, поддерживает иммунитет и здоровье мозга. А также B6 регулирует количество гомоцистеина в организме, избыточное количество которого связывается с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В6 содержится в следующих продуктах:

  • лосось
  • тунеть
  • нут
  • мясо птицы
  • бананы
  • говяжья печень

Витамин В12

Содержится преимущественно в продуктах животного происхождения. Этот витамин необходим организму для нормального формирования эритроцитов, ДНК и нервных клеток.

В группе риска по его дефициту - люди, предпочитающие вегетарианские и веганские рационы. Часто при таких ситуациях врачи советуют принимать добавки из В12.

Признаками дефицита могут быть следующие симптомы:

  • слабость
  • депрессии
  • некоторые виды анемий
  • чувство онемения в конечностях
  • судороги

Не мясом и рыбой единственными. Витамин В12 также могут содержать:

  • обогащенные витамином неактивные дрожжи
  • соевое или рисовое молоко (обратите внимание на информацию на этикетке)
  • хлопья

Врач-диетология Анна Пархоменко объясняет: следует понимать, что анализы назначаются, когда у человека есть определенные жалобы, и это оправдано.

Общий анализ крови может показать, следует ли человеку прицельно обследоваться на уровень В9 и В12.

Не все анализы информативны. К примеру, анализ на В6 скорее всего, сможет показать только неактивную форму витамина. Поэтому нужно решать, имеет ли он смысл в конкретном случае.

 

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