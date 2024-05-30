Дефицит приводит к вирусным инфекциям: вот какой микроэлемент нужен для здоровья организма

Какая дневная норма

Существует две формы селена: органическая - селенметионин (SeMet) и селенцистеин (Sec) и неорганическая - селенит и селенат. Органические соединения содержатся в продуктах растительного и животного происхождения, неорганические можно получить из пищевых добавок.

Дневная норма селена для мужчин и женщин составляет от 15 до 70 мкг и зависит от возраста и других факторов. К примеру, во время беременности и грудного вскармливания женщина нуждается чуть больше микроэлемента.

Некоторые люди могут иметь повышенные риски серьезного дефицита селена, при котором назначают принимать его добавки. Например, люди, проходящие диализ при почечной недостаточности, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом и другие.

Воздействие на организм

Селен незаменим в регуляции обмена веществ, для нормальной работы мозга, а также для предотвращения развития многих заболеваний.

Из всех органов наивысшая концентрация селена наблюдается в щитовидной железе. Как и йод, он играет немаловажную роль в синтезе и метаболизме гормонов железы.

Применение добавок селенметионина при гипотиреозе у женщин во время беременности может являться перспективной стратегией, особенно при наличии послеродового тиреоидита.

Также активно исследуется вопрос, могут ли добавки селена улучшать работу мозга, способствовать снижению вероятности развития болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и различных видов рака. В настоящее время полученные данные противоречивы.

Понятно, что селен нужен для обычной работы сердца, сосудов, общих действий обмена в организме. Однако имеющиеся данные относительно добавок селена не достаточны, чтобы говорить об их влиянии на профилактику или уменьшение рисков этих серьезных состояний.

Антиоксидантное и противовоспалительное действие

Селен необходим для активации ферментов, отвечающих за процессы защиты клеток от свободных радикалов (антиоксидантная защита).

Дело в том, что в ходе различных реакций в организме, которых происходит тысячи ежесекундно, выделяются свободные радикалы - активные элементы, способные повреждать клетки.

Если их слишком много, а эффективная защита против них не работает, развивается воспаление. Также дефицит селена связан с риском развития ряда вирусных заболеваний, в частности, COVID-19.

Из каких продуктов можно получать селен

Богатейшими источниками микроэлемента являются бразильские орехи, морепродукты и мясные субпродукты. Также его много в мясе, птице, яйцах, злаках и молочных продуктах.

Нужно питаться сбалансированно, тогда вы будете получать необходимую на день норму из продуктов.

Медики отметили, что добавки селена не обладают подтвержденной эффективностью для профилактики болезней, однако могут быть показаны людям при определенных медицинских состояниях.