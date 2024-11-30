Где сделать тест на ВИЧ в Киеве и как подготовиться к процедуре

Тест на ВИЧ - это неотъемлемая часть современной жизни. Так же как мы регулярно посещаем стоматолога, стоит проверять свой ВИЧ-статус. В Киеве и других городах страны есть множество возможностей сделать это быстро, бесплатно и анонимно.
РБК-Украина (проект Styler) совместно с проектом "REACH 95: Доступность качественных услуг по ВИЧ в учреждениях здравоохранения Украины" рассказывает, где и как пройти тестирование на ВИЧ и что нужно знать об этой важной процедуре.
Узнать ВИЧ-статус сегодня можно даже дома на диване, без прокола пальца - благодаря оральным тестам для самотестирования на ВИЧ. Заказать такой тест можно через чат-бот в Telegram "REACH 95: Тестируйся сам" в специальном боксе на ближайшее отделение почты.
Тест имеет инструкцию подробным пояснением о подготовке к процедуре и проведении теста. Также на тесте есть наклейка с контактами координатора по социальной работе, к которому можно бесплатно и анонимно обратиться за консультацией, если возникнут вопросы или сомнения.
В боксе, кроме теста, также будут набор презервативов и лубрикантов и информационные материалы, которые помогут со всем этим разобраться.
За услугами ВИЧ можно также обратиться в учреждение здравоохранения. Найти такой поможет выше упомянутый чат-бот или координатор по социальной работе в вашем регионе.
Еще можно воспользоваться интерактивной картой Центра общественного здоровья по этой ссылке.
Тестирование на ВИЧ в учреждении здравоохранения не требует специальной подготовки или диеты.
Предлагаем перечень учреждений здравоохранения в Киеве, предоставляющих услуги по ВИЧ.
Рекомендуем проверить график работы перед визитом:
Центр первичной медико-санитарной помощи №3 Дарницкого района (ул. Срибнокильская, 14б)
Центр первичной медико-санитарной помощи №3 Днепровского района (ул. Черчилля Уинстона, 31)
Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Оболонского района (ул. Північна, 4а)
Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района (просп. Свободы, 22)
Амбулатории общей практико-семейной медицины: №1 (ул. Полкова, 57), №2 (ул. Гамаліхвська, 32), №3 (просп. Свободы, 22), №4 (просп. Свободы, 22), №5 (просп. Свободы, 22), №6 (ул. Мостицкая, 9), №7 (ул. Мостицкая, 9), №8 (просп. Свободы, 22), №9 (просп. Свободы, 22), №10 (просп. Правды, 64-А), №11 (просп. Правды, 64-А), №8 12 (просп. Свободы, 22)
Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Соломенского района (ул. Соломенская, 17)
Консультативно-диагностический центр Деснянского района (ул. Закревского, 81/1)
Консультативно-диагностический центр Днепровского района (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5)
Консультативно-диагностический центр Печерского района (ул. Подвысоцкого, 13)
Консультативно-диагностический центр Святошинского района (ул. Симиренко, 10)
Консультативно-диагностический центр Соломенского района (ул. Гарматная, 36)
Киевская городская клиническая больница №3 (ул. Петра Запорожца, 26)
Киевская городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17)
Киевская городская клиническая больница №5 (ул. Відпочинку, 11)
Киевская городская клиническая больница №6 исполнительного органа КГГА (просп. Любомира Гузара, 3)
Свято-Михайловская клиническая больница (ул. Шелковичная, 39/1)
Дерматовенерология, филиал №2 (ул. Владимира Высоцкого, 8)
Киевский фтизиопульмонологический центр (ул. Васильковская, 35)
Киевский городской клинический онкологический центр (ул. Верховинная, 69)
Напомним, что 1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата была установлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году с целью повышения осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрации международной солидарности в борьбе с этой эпидемией.
Несмотря на значительные достижения в лечении ВИЧ-инфекции, проблема СПИДа остается актуальной по всему миру, в том числе и в Украине.
Следует помнить, что регулярное тестирование на ВИЧ – это лучший способ узнать свой статус и начать лечение вовремя. Использование презервативов, отказ от инъекционных наркотиков и другие профилактические меры
Ранее мы писали о 7 ошибках пользования презервативами, которые многие игнорируют.