Где сделать тест на ВИЧ в Киеве и как подготовиться к процедуре

Заказать тест для самотестирования на ВИЧ и сделать дома

Узнать ВИЧ-статус сегодня можно даже дома на диване, без прокола пальца - благодаря оральным тестам для самотестирования на ВИЧ. Заказать такой тест можно через чат-бот в Telegram "REACH 95: Тестируйся сам" в специальном боксе на ближайшее отделение почты.

Тест имеет инструкцию подробным пояснением о подготовке к процедуре и проведении теста. Также на тесте есть наклейка с контактами координатора по социальной работе, к которому можно бесплатно и анонимно обратиться за консультацией, если возникнут вопросы или сомнения.

В боксе, кроме теста, также будут набор презервативов и лубрикантов и информационные материалы, которые помогут со всем этим разобраться.

Сделать тест в заведении здравоохранения

За услугами ВИЧ можно также обратиться в учреждение здравоохранения. Найти такой поможет выше упомянутый чат-бот или координатор по социальной работе в вашем регионе.

Еще можно воспользоваться интерактивной картой Центра общественного здоровья по этой ссылке.

Тестирование на ВИЧ в учреждении здравоохранения не требует специальной подготовки или диеты.

Где сделать тестирование на ВИЧ в Киеве

Предлагаем перечень учреждений здравоохранения в Киеве, предоставляющих услуги по ВИЧ.

Рекомендуем проверить график работы перед визитом:

Центр первичной медико-санитарной помощи №3 Дарницкого района (ул. Срибнокильская, 14б)

Центр первичной медико-санитарной помощи №3 Днепровского района (ул. Черчилля Уинстона, 31)

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Оболонского района (ул. Північна, 4а)

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района (просп. Свободы, 22)

Амбулатории общей практико-семейной медицины: №1 (ул. Полкова, 57), №2 (ул. Гамаліхвська, 32), №3 (просп. Свободы, 22), №4 (просп. Свободы, 22), №5 (просп. Свободы, 22), №6 (ул. Мостицкая, 9), №7 (ул. Мостицкая, 9), №8 (просп. Свободы, 22), №9 (просп. Свободы, 22), №10 (просп. Правды, 64-А), №11 (просп. Правды, 64-А), №8 12 (просп. Свободы, 22)

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Соломенского района (ул. Соломенская, 17)

Консультативно-диагностический центр Деснянского района (ул. Закревского, 81/1)

Консультативно-диагностический центр Днепровского района (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5)

Консультативно-диагностический центр Печерского района (ул. Подвысоцкого, 13)

Консультативно-диагностический центр Святошинского района (ул. Симиренко, 10)

Консультативно-диагностический центр Соломенского района (ул. Гарматная, 36)

Киевская городская клиническая больница №3 (ул. Петра Запорожца, 26)

Киевская городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17)

Киевская городская клиническая больница №5 (ул. Відпочинку, 11)

Киевская городская клиническая больница №6 исполнительного органа КГГА (просп. Любомира Гузара, 3)

Свято-Михайловская клиническая больница (ул. Шелковичная, 39/1)

Дерматовенерология, филиал №2 (ул. Владимира Высоцкого, 8)

Киевский фтизиопульмонологический центр (ул. Васильковская, 35)

Киевский городской клинический онкологический центр (ул. Верховинная, 69)

Напомним, что 1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата была установлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году с целью повышения осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрации международной солидарности в борьбе с этой эпидемией.

Несмотря на значительные достижения в лечении ВИЧ-инфекции, проблема СПИДа остается актуальной по всему миру, в том числе и в Украине.

Следует помнить, что регулярное тестирование на ВИЧ – это лучший способ узнать свой статус и начать лечение вовремя. Использование презервативов, отказ от инъекционных наркотиков и другие профилактические меры