Где сейчас Саша Мудрая из "Холостяка", которую облил грязью Алекс Топольский

Почему Алекс не выбрал Сашу

В финале шоу обручальное кольцо получила Катя Лозовицкая, а с Мудрой Топольский попрощался. Хотя на свиданиях и во время общения перед камерами бизнесмен часто говорил, что ему нравится Саша.

Сама Мудрая называла решение Топольского неправильным. Она считала, что все-таки победит на проекте и начнет строить с ним отношения.

"У меня был шок - вот моя первая реакция. В эфир не вошло, когда он говорил всю свою речь, а потом попросил меня что-то сказать. А у меня просто язык отняло. На его лице я уже видела, что что-то не так. Я была уверена, что он выберет именно меня, что наши отношения будут развиваться. Но нет", - признавалась девушка.

Саша Мудрая и Алекс Топольский (скриншот)

После проекта начались скандалы

А уже после финала Топольский стал писать Мудрый в соцсетях. Он заявил, что выбрал Катю якобы из-за того, что она из хорошей семьи, а вот настоящую "химию" чувствовал только с Сашей.

Впрочем, Мудрая не захотела попытаться построить отношения с бизнесменом еще раз. А после этого началось то, что всех удивило.

Мудрая раскрыла неприятную правду о герое шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/sasha__wise)

Алекс начал поливать Сашу грязью. Он делал это как публично, так и во время переписки с ней. Поэтому она даже заблокировала его в соцсетях.

"Мне кажется, что у него просто что-то случилось с головой. Такое ощущение, что он меня в чем-то обвиняет, я не скрою это... Мне неприятно выслушивать какую-то гадость в свой адрес. Сложилось впечатление, что это я его бросила, а не наоборот", - говорила Саша.

На пост-шоу конфликт не утихал. Топольский начал говорить, что Мудрая слишком эмоциональна и якобы устраивала скандалы.

Чем занимается звезда "Холостяка" Мудрая (фото: instagram.com/sasha__wise)

Где сейчас живет Мудрая

После проекта девушка улетела в США. Там она начала встречаться с парнем и не скрывала, что счастлива в этих отношениях.

А сам Топольский, когда узнал о романе Мудрой, начал "пророчить", что девушка и ее избранник "не продержатся" вместе даже два месяца.

Сейчас Саша активно ведет соцсети и позиционирует себя как блогер. Она делится стильными "луками", не забывает хвастаться стройной фигурой и не обсуждает тему "Холостяка".

Саша Мудра сейчас (фото: instagram.com/sasha__wise)