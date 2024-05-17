Где сейчас победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая, которая публично опозорила Алекса Топольского

Когда Катя и Алекс разорвали отношения

В финале романтического шоу Топольский, который долго колебался и держал зрителей в напряжении, все же определился. Он выбрал Лозовицкую. Девушка получила обручальное кольцо, пара выглядела счастливой и целовалась на камеру.

Кто победил в последнем сезоне "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Впрочем, впоследствии выяснилось, что по возвращении в Киев, ведь съемки происходили за границей, пара встречалась недолго. Как оказалось, Алекс и Катя разорвали отношения почти сразу после финала.

Алекс и Катя из "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Публичные конфликты между Топольским и Лозовицкой

Затем, когда в эфир вышло пост-шоу "Холостяка", а победительница сделала откровенные посты в Instagram, история ее любви с Алексом получила новые факты.

"Во-первых, каждый мужчина, чтобы построить отношения со зрелой женщиной, должен сам стать зрелым. Во-вторых, знать, кто он, что ему нужно от жизни и от партнера, какие ценности имеет и какие ищет в женщине", - писала Катя.

"В наших отношениях с Алексом, к сожалению, ухаживаний требовал к себе он. Похвалы, подарков, поступков, слов восхищения… В моем понимании - это должно быть тогда, когда мужчина что-то для этого сделал, а не просто родился", - добавляла она. .

Катя из "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Более того, Лозовицкая рассказывала, что во время свиданий Топольский мог сказать, что "забыл кошелек", чтобы за все платила она. Сама же Катя хотела иметь надежное плечо рядом, а также думала, что ей хоть раз подарят цветы. А этого, по ее словам, так и не произошло.

"Хотела вместе куда-то поехать, а не получать отказ на два моих предложения. Хотела, чтобы интересовался моей жизнью и элементарно помнил, в каком городе на съемках я нахожусь. Хотела романтики и страсти. Но вероятно, что такое для Алекса возможно только под прицелом камер", - публично стыдила она "холостяка".

Как сейчас выглядит победительница "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

В то же время сам Топольский назвал другую причину расставания с Лозовицкой. В ответ на все обвинения бизнесмен заявил, что ему "не хватило страсти".

Где сейчас Лозовицкая

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины модель уехала за границу. Она начала жить в Польше, где сначала снимала небольшую квартиру. А потом девушка встретила парня, который покорил ее сердце.

Новый избранник победительницы "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Вместе с ним она путешествует и весело проводит время. Катя не скрывает влюбленности, сейчас модель находится в Барселоне. Она активно развивает свою карьеру, ведет блог и не вспоминает о шоу, на котором ей так и не удалось построить крепкие отношения.

Где сейчас Лозовицкая из "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)