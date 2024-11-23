Где туристов чаще всего обворовывают в Европе: самые опасные страны

Европа остается одним из самых любимых направлений для путешественников, привлекая миллионы туристов каждый год. Однако последние исследования обнаружили, что риск стать жертвой карманных краж значительно возрастает в наиболее посещаемых локациях.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Quotezone исследует статистику воровства в популярных европейских странах, чтобы помочь туристам лучше подготовиться к поездке.

Италия: лидер по количеству краж

Италия возглавляет список стран с наибольшим количеством карманных краж, особенно в таких местах, как Колизей, Фонтан Треви и Пантеон в Риме. В этот перечень также входят Дуомо в Милане и галерея Уффике во Флоренции.

На каждый миллион британских туристов здесь приходится 478 упоминаний о воровстве, что является самым высоким показателем в Европе. Большое скопление людей возле этих достопримечательностей создает идеальные условия для воров, действующих незаметно. Это места, где туристы часто теряют бдительность, наслаждаясь красотой и атмосферой.

Эксперты советуют оставлять ценности в сейфах, носить сумки с надежными застежками и избегать демонстрации драгоценностей. Итальянская полиция регулярно проводит рейды в этих районах, но воры все равно продолжают действовать.

Франция и Испания: вслед за Италией

Франция занимает второе место в рейтинге карманных краж с показателем 251 упоминание на миллион туристов.

В Париже особенно опасны места возле Эйфелевой башни, Лувра и Собора Нотр-Дам. Преступники здесь часто пользуются толпами туристов, чтобы оставаться незамеченными.

В то же время Испания расположилась на третьем месте со 111 упоминаниями о воровстве. Самый высокий уровень риска зафиксирован на Лас-Рамбласе в Барселоне, где воры действуют очень организованно. Даже у менее популярных достопримечательностей, таких как Прадо или Саграда Фамилия, следует соблюдать осторожность.

Французская и испанская полиция постоянно напоминают туристам об основных правилах безопасности, но случаи воровства остаются частыми. Отдыхая в этих странах, туристам следует держать вещи поближе к себе и избегать толп, если это возможно.

Так выглядит рейтинг краж в странах Европы (фото: скриншот Quotezone.co.uk)

Менее рискованные страны: Ирландия и Польша

Республика Ирландия, известная своими живописными пейзажами и гостеприимством, занимает десятое место по уровню краж. Здесь только 7 упоминаний о воровстве на миллион посетителей, а самой безопасной локацией признан Guinness Storehouse.

Польша тоже демонстрирует низкий уровень инцидентов, с наибольшим риском в Кракове, в том числе на центральной площади Рынок Главны. Туристы, посещающие эти страны, могут чувствовать себя более расслаблено, но все равно стоит быть бдительными.

Даже в безопасных местах воры могут воспользоваться небрежностью путешественников. Современные технологии, например специальные антиворовские рюкзаки, помогают уменьшить риск.

Практические советы для туристов

Чтобы избежать карманных краж, соблюдайте несколько простых правил безопасности.

Во-первых, всегда держите ценные вещи поближе к телу - это могут быть сумки через плечо с застежками или поясные кошельки. Во-вторых, не носите больших сумм наличных и оставляйте дорогие украшения в сейфе отеля.

Если воры все же обворовали вас, немедленно обратитесь в полицию, чтобы получить отчет для страховой компании. Также внимательно читайте условия страховки перед поездкой, поскольку не все полисы покрывают потерю денег или гаджетов.

Многие страховые компании предлагают дополнительные услуги, такие как страхование гаджетов, что может быть полезным в путешествии. Всегда будьте внимательны в толпе, особенно возле популярных достопримечательностей, ведь воры используют любой шанс.