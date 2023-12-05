Где купить живую елку на Новый год: адреса во всех районах Киева

Полный список локаций

Голосеевский район:

ул. Антоновича, 115 и пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича

ул. Самойла Кошки, 5

ул. Степана Рудницкого, 6-А

ул. Васильковская, 8

пров. Руслана Лужевского, 1 (две локации)

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")

просп. Академика Глушкова, 22-Б, 31-А

ул. Метрологическая, 19

ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский")

Дарницкий район:

ул. Архитектора Вербицкого, 16

ул. Братства тарасовцев, 9

ул. Елизаветы Чавдар, 1, 13

ул. Здолбуновская, 2

ул. Михаила Драгоманова, 14

просп. Петра Григоренко, 9, 26, 41-43

ул. Ялтинская, 5-А, 5-Б

ул. Елены Пчелки, 2

ул. Александра Мишуги, 2

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Григоренко

Харьковское шоссе, 57

ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Григоренко и просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки")

ул. Срибнокильская, 13

Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")

ул. Бориса Гмыри, 1

Деснянский район:

ул. Каштановая, 7

ул. Рональда Рейгана, 2, 4, 8, 21

просп. Червоной Калины, 2, 6, 15, 26, 40, 42, 44, 47, 60/10, 75/2, 97

ул. Оноре де Бальзака, 60, 96

ул. Радунская, 3, 26/1

ул. Милославская, 10-А

ул. Николая Закревского, 61/2

ул. Электротехническая, 2, 4, 6, 8

ул. Миропольская, 2

ул. Шлем-Алейхема, 10-А, 17

ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса)

просп. Лесной, 28/41, 39, 16;

станция метро "Лесная" (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)

станция метро "Черниговская"

Днепровский район:

бульв. Игоря Шамо, 2/7

ул. Андрея Малышко, 4-А

ул. Ивана Николайчука, 9

ул. Миропольская, 25

ул. Радужно, 4

ул. Юрия Шумского, 1

просп. Павла Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского

пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского

Оболонский район:

ул. Днепроводская, 1

ул. Зои Гайдай, 2

пл. Петропавловская, 2

просп. Владимира Ивасюка, 27-Б, 46

ул. Семена Скляренко, 17

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А

просп. Оболонский, 1-Б, 52-А, 45/28

ул. Героев Днепра, 30, 32, 41

ул. Иорданская, 17

ул. Героев полка "Азов", 3, 12, 34

ул. Александра Архипенко, 6-А

площадь Оболонская, 6 (две локации)

просп. Литовский, 2

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4

Печерский район:

бульв. Николая Михновского, 25, 30/1

ул. Большая Васильковская, 107

Подольский район:

ул. Верхний Вал, 16 (три локации)

ул. Вышгородская, 21/6, 45 (возле магазина "Варус")

ул. Ивана Выговского, 18

ул. Светлицкого, 23, 30/20

просп. Василия Порика, 2, 5 (распределительная полоса);

просп. Василия Порика, 13

ул. Натальи Ужвий, 12

просп. Правды, 12-А (возле магазина "АТБ"), 45, 47, 58 (ТЦ "Орнамент"), 66 (две локации)

просп. Свободы, 2, 28

просп. Георгия Гонгадзе, 20

ул. Кирилловская, 122

ул. Тираспольская, 49

ул. Межигорская - угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса)

ул. Сергея Данченко, 1

Святошинский район:

бульв. Кольцова, 13, 14-Л, 15

ул. Зодчих, 2/58, 46, 62

ул. Ирпенская, 76-80

ул. Семьи Стешенко, 7

ул. Василия Стуса, 20

ул. Академика Булаховского, 30

угол ул. Академика Ефремова и просп. Палладина (распределительная полоса)

пересечение улиц Подлесной и Генерала Наумова

Соломенский район:

ул. Митрополита Василия Липковского, 3

бульв. Чоколовский, 20

бульв. Чоколовский, 19-21

просп. Воздухофлотский, 18/2

ул. Соломенская, 39

Шевченковский район:

ул. Юрия Ильенко, 1

ул. Даниила Щербаковского, 56

угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева

ул. Парково-Сырецкая, 10

Как отличить официальную ярмарку хвойных деревьев от стихийного рынка:

Обратите внимание, что на официальных точках продаж у каждого новогоднего дерева есть идентификационная бирка с цифровым номером. По нему можно проверить легальность происхождения дерева.

Другой важный признак - площадка должна быть надлежаще обустроена и размещена по адресу в соответствии с перечнем сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев.