Где купить живую елку на Новый год: адреса во всех районах Киева

Жителей и гостей Киева призывают не покупать живые елки на стихийных рынках, поскольку чаще всего они незаконно вырублены. До самого Нового года в столице будут работать праздничные ярмарки с елками и игрушками.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА делится адресами новогодних ярмарок во всех районах Киева.
Полный список локаций
Голосеевский район:
ул. Антоновича, 115 и пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
ул. Самойла Кошки, 5
ул. Степана Рудницкого, 6-А
ул. Васильковская, 8
пров. Руслана Лужевского, 1 (две локации)
ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")
просп. Академика Глушкова, 22-Б, 31-А
ул. Метрологическая, 19
ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский")
Дарницкий район:
ул. Архитектора Вербицкого, 16
ул. Братства тарасовцев, 9
ул. Елизаветы Чавдар, 1, 13
ул. Здолбуновская, 2
ул. Михаила Драгоманова, 14
просп. Петра Григоренко, 9, 26, 41-43
ул. Ялтинская, 5-А, 5-Б
ул. Елены Пчелки, 2
ул. Александра Мишуги, 2
пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Григоренко
Харьковское шоссе, 57
ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Григоренко и просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки")