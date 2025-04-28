"Где бабло?" гауляйтер Новой Каховки опозорился "слитым" видео к 9 мая

"Гауляйтер Новой Каховки Виталий Гура решил на камеру поздравить жителей с Днем Победы. И перед записью поздравления прибегнул к нецензурщине", - говорится в описании к видео.

Гура, который заочно получил немало подозрений от СБУ, хохотал на камеру и не стеснялся использовать брань. А еще он шутил, хотя и это было неудачно.

"Где бабло?" - со смехом кричал коллаборационист, который после этого попытался "настроиться" на серьезный тон и обратился к жителям оккупированного города.

Едва ли Гура планировал, что это видео увидят другие. Но кто-то все же "слил" его позорную речь, после чего она "завирусилась" как на YouTube, так и в Telegram.

Реакция украинцев

На видео бурно отреагировали юзеры. В комментариях многие отмечают, что сожалеют из-за того, что Гура все же остался живым после нападения. Известно, что на гауляйтера было совершено покушение. Его едва не убили летом 2022 года, когда он уже перешел на сторону врага и стал работать на оккупантов.

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