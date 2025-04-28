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"Где бабло?" гауляйтер Новой Каховки опозорился "слитым" видео к 9 мая

Понедельник 28 апреля 2025 22:28
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"Где бабло?" гауляйтер Новой Каховки опозорился "слитым" видео к 9 мая Виталий Гура (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Так называемый "глава администрации" оккупированной Новой Каховки Виталий Гура пытался записать видео к 9 мая, но начал видео с шуток. Вероятно, этот момент не должен был попасть в сеть, но неизвестные его все же "слили".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Нова Каховка".

"Гауляйтер Новой Каховки Виталий Гура решил на камеру поздравить жителей с Днем Победы. И перед записью поздравления прибегнул к нецензурщине", - говорится в описании к видео.

Гура, который заочно получил немало подозрений от СБУ, хохотал на камеру и не стеснялся использовать брань. А еще он шутил, хотя и это было неудачно.

"Где бабло?" - со смехом кричал коллаборационист, который после этого попытался "настроиться" на серьезный тон и обратился к жителям оккупированного города.

Едва ли Гура планировал, что это видео увидят другие. Но кто-то все же "слил" его позорную речь, после чего она "завирусилась" как на YouTube, так и в Telegram.

Реакция украинцев

На видео бурно отреагировали юзеры. В комментариях многие отмечают, что сожалеют из-за того, что Гура все же остался живым после нападения. Известно, что на гауляйтера было совершено покушение. Его едва не убили летом 2022 года, когда он уже перешел на сторону врага и стал работать на оккупантов.

Также пользователи пишут:

  • "Биомусор"
  • "Пока еще жив. Надо исправить"
  • "Гадко смотреть".

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Новая Каховка Оккупанты
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