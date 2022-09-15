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"Навіть свині чистіші". Дивіться, на що перетворили будинок окупанти в Ізюмі (відео)

Як жили росіяни в Ізюмі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після деокупації Ізюму Харківської області з'являються результати довгого перебування там росіян. Окупанти жили в захоплених будинках українців і поводилися там абсолютно по-свинськи.

Так, Ігор Захаренко в Facebook показав, що залишила після себе в будинку "друга армія світу".

"Жили собі московитики в чужому будиночку в Ізюмі - де їли, там і с*али.. і вели вони календар ... 08.09.22 - їх останній день в Ізюмі. Драпали так, що наші не могли їх наздогнати. Хоча багато хто не втік, стали добривом в Україні!"- підписав Захаренко відео.

У ролику можна побачити, що залишили після себе окупанти. У коментарях українці відзначили, що навіть свині себе так не ведуть.

  • Свині й ті не такі засранці.
  • Навіть свині чистіше
  • Свиноти!
  • Після того, треба спалити все, а в будинок СЕС запросити і не раз.
  • Наволоч, смердючий, алкоголяса, свиномавпи!

Як ми раніше писали, Балаклія та Ізюм стають в один ряд з Бучею і Бородянкою.

Також дивіться репортаж з звільнених Балаклії та Ізюму.

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