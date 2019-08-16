Дайте президенту повітря! Натовп ледь не задавив Зеленського у Миколаєві (відео)

З'явилося відео, як Володимира Зеленського під час його візиту в Миколаїв на шляху до президентського автомобіля зустріла юрба, яка влаштувала жорстку тисняву, намагаючись підійти якомога ближче до глави держави.

На кадрах видно, як одна з жінок прорвалася до Зеленського і просила його вирішити якесь важливе для неї "земельне питання".

Причому, поспілкуватися толком не вдалося. Так як натовп тиснув один на одного - чути було крики: "Не тисніть!", "Тихо, тихо, тихо!", "Я не можу" і так далі.

А один з чоловіків під час вирішення серйозного питання намагався просунути папірець, щоб "дитині поставили автограф, бо дитина три години простояла, прочекала".

Зеленський потрапив у тисняву в Миколаєві (скрін: YouTube/Зе! Країна Мрій)

Скаржилися і на затримку зарплат, звільнення та інші проблеми.

"Дайте президенту повітря! Давайте розійдемося!" - запропонував хтось із натовпу.

"Що відбувається? Ви не хочете, щоб ми виїхали? Мені треба в аеропорт летіти до Харкова", - говорив людям президент.

Зрештою Зеленському вдалося дістатися до автомобіля і під овації жителів Миколаєва він попрямував в аеропорт.

Зеленський потрапив у тисняву у Миколаєві (відео: YouTube/Зе! Країна Мрій)

Нагадаємо, нещодавно новий актор "Кварталу" Юрій Великий, який виконує роль президента Зеленського на концертах студії, розповів, як за допомогою телефонного розіграшу йому вдалося потрапити в "Квартал 95".

Раніше повідомлялося також про те, що пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента. При цьому Володимир Зеленський показав, чим відрізняється від своїх попередників.