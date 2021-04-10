"Дайте їй спирту понюхати": у Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності

"На жаль, це відео не фейк і не постановка. На ньому в Бахчисараї знущаються над кримською татаркою, школяркою. Боюся, підростає покоління моральних виродків", - підписав кадри політик.

На кадрах видно, що група школярів - серед яких як хлопці так і дівчата - поставили дівчинку біля стіни і почали жорстко принижувати, при цьому знімаючи все на відео.

До неї по черзі підходили три дівчинки-підлітка, і били по обличчю, по голові. У цей час хлопці "підбадьорювали" своїх подруг.

"Дайте їй спирту понюхати", - чутно за кадром.

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, воно містить сцени насильства і нецензурні вирази. 18+.

У коментарях користувачі висловлюють обурення щодо того, що відбувається.