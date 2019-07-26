Як не дати дитині потонути: Комаровський розповів, як вести себе на пляжі

Доктор Комаровський - відомий український педіатр розповів, як правильно вести себе сім'ї на пляжі біля води. Для того, щоб не сталося біди, необхідно не спускати з дитини очей. Свої поради медик озвучив на відео, яке опубліковане на YouTube-каналі лікаря.

Комаровський розповів, що якщо ви відпочиваєте кількома сім'ями, необхідно розділитися і по черзі кожному дорослому спостерігати за дітьми. Не робити вигляд, а саме пильно дивитися.

Відео: Комаровський про правила поведінки на пляжі (YouTube)

У дорослої людини не повинно бути в руках мобільного телефону, вона не повинна грати в карти або відволікатися на інші заняття.

"Вона (людина) знаходиться біля води і стежить за дітьми!" - підкреслив Комаровський.

Навіть якщо на цивілізованому пляжі є рятувальники, ви не повинні їм довіряти, через те, що ви несете відповідальність за свою дитину. Якщо вам потрібно щось зробити, ви повинні попросити дітей вийти з води і тільки тоді приступати до своїх занять.

Як ми раніше писали, Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про лецитин, а також розвінчав популярний міф щодо даної добавки до раціону. Відповідну публікацію експерт розмістив у соцмережі Instagram.

Також ми повідомляли, що доктор Євген Комаровський розповів батькам, що необхідно знати про дитячому раціоні, а також розвіяв популярний міф. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Instagram.

До речі, Євген Комаровський розповів, можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.