Даша Малахова разозлила обложкой с жертвами трагедии в Кривом Роге: что пишут в сети

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова оказалась в центре критики после того, как обновила обложку в своем блоге в Facebook. Туда она поставила фото с погибшими в результате российской атаки подростками в Кривом Роге.

Малахова заявила, что поставила кадр на обложку для своих иностранных подписчиков и будет блокировать всех критиканов. Когда же ее захетили, снова начала оправдывать поступок желанием привлечь внимание зарубежной аудитории.

"Мои хейтеры, у которых минимум подписчиков ежедневно делают сториз с трагическими фото и перепостят сообщения, в которых 2 реакции и несколько просмотров от собственной семьи и соседей. Я, человек с определенным количеством подписчиков использую самый эффективный инструмент - обложку, чтобы показать трагедию и абсолютное зверство, чтобы достучаться, и это увидело как можно больше людей за рубежом, и от тех, кто ежедневно флудит пространство с минимальными просмотрами, получаю осуждение", - заявила она.

Что пишут в сети

Украинцы считают, что ведущая поступила неуместно по отношению к жертвам и родным погибших.

"Это жесть, я не знаю, какими словами описать свое отчаяние и боль, это неэтично, бестактно, безжалостно для родных, так нельзя!!! Вы публичная личность, личность и лидер мнений в определенном смысле, вы задаете тон, культуру. Я понимаю стремление - мол, Европа, мир, посмотрите!!! Посмотрите, что творится!!! Но не такое фото! Это выглядит просто убийственно, как глумление над самими этими детьми", - написала одна из пользовательниц.

Комментарии под сообщением Малаховой (скриншот)

Не стала молчать украинская журналистка и ютуберка Таня Микитенко:

"А я говорила, что Даша Малахова наглухо отбита еще до того как это стало постулатом", - лаконично написала она.

Реакция Татьяны Микитенко (скриншот)

Также прокомментировала поступок Малаховой журналистка и культурный обозреватель Лена Чиченина

"Актриса хорошо знала, какие эмоции вызовет этот трэш, поэтому написала сообщение, что публикует это для своих иностранных подписчиков. А "горе-комментаторов" будет блокировать. Я давно предлагала бить людей ногами за фразу "это должен видеть весь мир". Ни разу ее не слышала от тех, кто делает действительно что-то видимое в мире. Но то, что додумалась сделать Малахова - это, по-моему, лишь проявление тенденции. Извращенный, тупой, циничный апогей любви людей выкладывать фотографии тел погибших в соцсети", - отреагировала она.

Напомним, Даша Малахова - украинская актриса театра и кино, телеведущая, которая известна по программе "Картата потата", и общественный деятель. Даша - дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова. Имеет двух сыновей. В прошлом месяце ошарашила заявлением об онкозаболевании.

Российский ракетный удар по Кривому Рогу с применением баллистики состоялся 4 апреля. Из-за террористической атаки погибли 20 невинных людей. Среди жертв были дети и взрослые.