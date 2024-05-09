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Даша Квиткова очаровала нежным образом с открытым декольте: Лачен оценил (фото)

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлия Любченко

Даша Квиткова - известная украинская инфлюэнсерша, за стилем которой, следит большое количество девушек. И последний лук, привлек к себе внимание.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Даши.

Даша Квиткова показала белоснежный образ на фоне лошадей

Квиткова, как любая молодая девушка, любит одеваться красиво и быть на высоте, и ей это удается.

В целом, для каждой женщины важно выглядеть хорошо, поскольку это не только привлекает внимание, но и повышает самооценку, делает девушек более уверенными в себе и своей красоте, а еще доказывает, что каждая из нас особенная.

Чтобы вдохновляться и становиться лучше, многим девушкам необходимо найти для себя, так сказать, прототип стиля, и именно таким человеком является Квиткова.

Ее образы всегда красивые, оригинальные и состоят из простых вещей и часто из базовых цветов.

Так, например, инфлюэнсерша показала невероятный белоснежный костюм, который состоит из классических брюк и пиджака на обнаженное тело. А это смотрится очень интересно и элегантно.

Даша Квиткова в белом костюме (фото: instagram.com/kvittkova)

Наверное, этот костюм Даша надела для специальной фотосессии с лошадьми, ведь именно возле одной из одних из них девушка и позирует.

Фотографии получились очень красивыми и спокойными, но умеет ли в реальной жизни Квиткова общаться с этими животными - неизвестно, ведь таких фото у нее еще никогда не было.

Эти фото оценил один из главных волонтеров Украины - Игорь Лаченков, оставивший под сообщением Дарьи два эмоджи.

Лачен оценил фото Квитковой (скриншот)

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