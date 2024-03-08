Даша Астафьева показала себя в детстве и шокировала, как ее травили за внешность (фото)

Как Даша Астафьева выглядела в юности

По словам певицы, ее самым главным комплексом в детстве было худощавое тело.

И в то время, как сверстницы будущей звезды восхищались анорексичными телами, которые были модными в начале 2000-х годов, Астафьева с завистью смотрела на девушек с пышными формами.

"Я очень страдала от того, что была худая в детстве. Когда мои подруги были женщинами, я была настолько мала и настолько красива рядом с ними. Посмотри на мои ножки. На фото я с теми самыми крутыми девушками, которые держали всю школу", - поделилась артистка.

Звезда Playboy также рассказала, что в свои подростковые годы часто страдала из-за отсутствия модных вещей того времени. Поэтому ей приходилось донашивать мамину одежду.

Даша Астафьева в юности (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Ну просто посмотри. Одноклассница в кофточке "Травка". Это был невероятный знак отличия крутости, бандитизма, безумной узнаваемости. А я в вязаной кофте и даже не знаю, где взяла эту юбку", - добавила Астафьева.

"Но на трудах, когда мы шили юбки, я шила себе эту юбку из какого-то джинса. Все на платформах, видишь, а я в каких-то маминых туфлях", - продолжила она.

Также волонтер поделилась, что в детстве часто болела, из-за чего ей создавали обидные прозвища и не хотели с ней дружить.

"Я мечтала перестать болеть. Я до 8 лет была лысой. Меня называли "Лысая башка дай пирожок". Я мечтала, чтобы закончилось это. Потом, когда я стала старше, мечтала дружить с девочками, с такими озорницами, чтобы меня взяли в эту компанию", - рассказала знаменитость.

"И потом я поняла, что я не красивая, я не секси, я страдаю от того, что я болею и меня дразнят", - вспомнила Даша.