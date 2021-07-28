Дар'я Білодід зробила відверте зізнання: ви навіть собі не уявляєте

Спортсменка пообіцяла прочитати всі повідомлення в соцмережах від уболівальників.

"Я не видаляю нічого, я все читаю, хоча повідомлень зараз просто мільйони. Ви навіть не уявляєте, як це важливо, коли звичайні люди, українці, не спортсмени так вболівають! Можливо, хтось не любить це, але мене це дуже мотивує. Сьогодні люди приходили до мене прямо в аеропорту - вони прилетіли з різних країн, і говорили: "Ми дивилися твій виступ і ми так пишаємося!" А ти в такі моменти відчуваєш гордість за свою країну, і це надихає йти далі, боротися, завойовувати нові медалі для країни й таких емоцій людей", - розповіла Дарина.

Дзюдоїстка зазначила, що спортсменам дуже важлива підтримка не тільки і не стільки тоді, коли вони стоять на п'єдесталі, але і коли щось не виходить. Тим більше, що на цю мить дзюдо в Україні не в кращій спортивній формі.

"Я хочу, щоб у нас в Україні дзюдо вийшло на новий рівень, тому що у нас немає складної конкуренції. В українському дзюдо, якщо порівнювати з іншими країнами, рівень досить низький. Якби була конкуренція, був би і більш високий результат у кожній категорії", - зізналася вона.

Спортсменка розповіла, що в найближчих її планах на майбутнє тільки відпочинок.

"Зараз я хочу спробувати місяць нічого не робити, але думаю, що не витримаю, тому що організм звик до навантажень. Можливо, з тиждень витримаю, а потім - знову до тренувань", - поділилася Дарина.

До слова, Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої олімпійської збірної в Токіо. Вона завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.