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Дантес эпично высмеял Тищенко его же фотографиями

Тищенко и Дантес (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец Вова Дантес публично высмеял одиозного нардепа Николая Тищенко. На этот раз артист "задел" политика из-за его внешности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которую Дантес опубликовал на своей странице в Instagram.

Что запостил певец

Так, артист опубликовал коллаж со "свежими" фото Тищенко. Он обратил внимание на внешность сильно изменившегося нардепа.

Дантес намекнул на то, что причина резких перемен - "уколы красоты". Он добавил немного сарказма, ведь назвал эти процедуры "незаметными".

"Девочки, кто делает такие незаметные уколы красоты, свяжитесь с кем-нибудь", - написал Дантес.

Дантес высмеял Тищенко (скриншот)

Сам политик на эпичную шутку пока никак не отреагировал. Впрочем, Дантес уже не в первый раз публично "кусает" Тищенко.

Что певец говорил о нардепе

На днях Дантес высказался о Тищенко в новом выпуске "30+", выходящем на YouTube-канале Рамины Эсхакзай. Певец отмечал, что нардеп получает немало хейта, но этого мало.

Тищенко, по словам Дантеса, "живет и богатеет, у него все супер". У него, добавлял певец "все схвачено", а потому "шакалячьего экспресса" (резкого осуждения со стороны общества) недостаточно.

Дантес отметил, что в таких ситуациях должна быть культура кенселлинга. Простыми словами, Тищенко нужно "отменить".

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