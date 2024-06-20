Дантес эпично высмеял Тищенко его же фотографиями

Что запостил певец

Так, артист опубликовал коллаж со "свежими" фото Тищенко. Он обратил внимание на внешность сильно изменившегося нардепа.

Дантес намекнул на то, что причина резких перемен - "уколы красоты". Он добавил немного сарказма, ведь назвал эти процедуры "незаметными".

"Девочки, кто делает такие незаметные уколы красоты, свяжитесь с кем-нибудь", - написал Дантес.

Дантес высмеял Тищенко (скриншот)

Сам политик на эпичную шутку пока никак не отреагировал. Впрочем, Дантес уже не в первый раз публично "кусает" Тищенко.

Что певец говорил о нардепе

На днях Дантес высказался о Тищенко в новом выпуске "30+", выходящем на YouTube-канале Рамины Эсхакзай. Певец отмечал, что нардеп получает немало хейта, но этого мало.

Тищенко, по словам Дантеса, "живет и богатеет, у него все супер". У него, добавлял певец "все схвачено", а потому "шакалячьего экспресса" (резкого осуждения со стороны общества) недостаточно.

Дантес отметил, что в таких ситуациях должна быть культура кенселлинга. Простыми словами, Тищенко нужно "отменить".