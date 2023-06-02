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Данилов - о скандале с Бужанским: "Вся пророссийская св*лота будет под корень зачищена"

Нардеп Максим Бужанский попал в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на скандал с нардепом "Слуги народа" Максимом Бужанским, который не захотел в эфире говорить на украинском языке и "напал" на журналиста.

Свою реакцию Данилов выразил и опубликовал в соцсети Twitter.

Что написал Данилов

В соцсети секретарь СНБО твердо дал понять, что "русскому миру" не место в Украине.

"Недобиткам т.н. "русского мира", считающего, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русском", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская св*лота, которая 30 лет насиловала и изменяла стране, будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам", - написал он.

Детали скандала с Бужинским

Напомним, что мажоритарщик из Днепра, нардеп Максим Бужанский от партии Слуга народа в эфире телеканала Киев 24 напал с претензиями на ведущего, попросившего его перейти с русского на украинский язык. Он также не соизволил ответить на лозунг "Слава Украине".

Когда Бужанский начал отвечать по-русски на вопросы из студии, ведущий попросил его перейти на украинский язык.

Нардеп же сказал, что "вы можете попросить меня о чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно".

Напомним, что в одесской кофейне не хотят говорить по-украински.

Также читайте, в Киеве ректор-украинофоб выгнал студентку, которая против русского языка.

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скандалМаксим БужанськийАлексей Данилов