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Данілов поставив на місце "поїхавшого" Медведєва після його заяви про "капітуляцію Києва"

Олексій Данілов (фото: Getty Images )
Автор: Людмила Жукова

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов радить колишньому президенту Російської Федерації Дмитру Медведєву готуватися до втечі десь у КНДР чи іншу країну з тоталітарним режимом, що підтримує РФ.

Так Данілов відреагував у своєму Twitter на абсурдну заяву російського політика про "капітуляцію Києва".

Чому "підгоріло" у Медвєдєва?

12 вересня у своєму Telegram екс-хозяїн Кремля вирішив повипендрюватися і видав реакцію на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN про те, що Україна зараз не збирається вести переговори з державою-терористом.

"Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми. Цьогорічні "ультиматуми" - дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму за умов Росії", - написав Медведєв.

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Данілов поставив на місце вискочку

Відразу після цього Секретар РНБО звернувся у Twitter до російського політика і "блогера-початківця".

"Блогеру-початківцю Медведєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися", - написав Данілов.

Також він порадив посіпаці Путіна "нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того що "і це вони ще не відступали".

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Нагадаємо, днями Данілов розповів, на якій меті можуть зупинитися українські військові.

Також нещодавно ми писали, що Секретарю РНБО на день народження подарували "прогулянку" палаючою Москвою.

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Олексій ДаніловДмитро Медведєв