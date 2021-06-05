Данілов і Ляшко влаштували перепалку в прямому ефірі: "не дозволю, щоб мене робили де**лом" (відео)

Ляшко піддав критиці слова Данілова про те, що Франція і Німеччина повинні нести відповідальність за що, що Україна та Грузія не отримали програму План дій щодо членства в НАТО в 2008 році. Екс-депутат угледів у цьому диверсію.

"Олексій, я звертаюся до вас. Ви людина авторитетна, шановна. Але іноді краще мовчати. Сьогодні ви зробили дуже контраверсійну заяву, яка на мою думку шкодить національним інтересам України. Ви звинуватили наших партнерів - Німеччину і Францію - в тому, що вони винні в російській агресії. У вас не Путін винен..."- звернувся Ляшко до секретаря РНБО.

Також політик влаштував екскурс в історію, і розповів, що в 1918 році Україна втратила державність, тому що тодішні світові держави не підтримали УНР.

"Якщо ви сьогодні будете розкидатися союзниками, звинувачуючи їх, і ми залишимося сам на сам з Росією - це дорога до втрати державності", - застеріг Ляшко.

Також він закликав Данілова "не займатися популізмом і піаром", "з друзів не робити ворогів", і додав, що "іноді краще мовчати, або просто випити, ніж що-небудь молоти".

Данілов, своєю чергою, підтвердив раніше озвучені ним на брифінгу докори щодо позицій Парижа і Берліна стосовно ПДЧ по НАТО для Києва і Тбілісі, поклавши на країни ЄС певну відповідальність на подальшу окупацію Росією територій Грузії в 2008 і України в 2014 роках.

"Я вам нагадаю історію - ви великий історик, що коли в 1937 році почали приховувати діяльність одного діяча, це закінчилося 1 вересня 1939 року. Ви це хочете? Такого не буде. Друзі, в сучасному світі нічого не потрібно приховувати. Все потрібно викладати на стіл. Тому що стурбованість німців і французів ситуацією в Україні триває вже 7 років. 7 років триває Мінський процес, закінченню якого немає кінця, а триває війна..." - розповів секретар РНБО.

Ляшко розкритикував такі заяви ще емоційніше, і закликав "головою думати, коли таке говорити".

"Це життя наших людей. Українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви!"- вигукнув колишній нардеп.

Данілов відреагував на випад Ляшка, пригрозивши продовжити розмову вже не на камери.

"Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом, (говорили) про дебільні заяви. Це ви будете там у Верховній Раді у себе репетувати, сіно їсти чи що ви там робили", - відповів секретар РНБО.

Відео: Ляшко і Данілов влаштували перепалку через геополітику

Раніше в Міноборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет міститиме завдання, які Україна має виконати до 2025 року.

Також ми писали про те, що в США знайшли рішення, як Україна зможе вступити в НАТО, навіть воюючи з Росією.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" нардеп Власенко висловив нерозуміння того, за якими будуть визначати олігархів.

Також у випуску пасажир Ryanair розповів, що відбувалося в літаку, який примусово посадили в аеропорту Мінська через нібито закладену бомбу на борту, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Окрім того, Олексій Данілов прокоментував ситуацію навколо примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська.

У тому ж випуску депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував зближення Росії та Білорусі, а також розповів про загрози для України.

Крім того, стало відомо, що кияни думають про обшуки в Київській адміністрації. А ще мешканці столиці відповіли на питання: "Кампанія, яка йде зараз проти мера Києва - це боротьба з корупцією в Києві чи політична боротьба проти Кличка?".