Данилко відверто розповів про свою хворобу та лікування (відео)

Андрій Данилко зізнався в проблемах зі здоров'ям і зазначив, що недуга позначається і на його зовнішності, і на бажання працювати. Про це популярний український артист розповів в інтерв'ю програмі "Слава+", яке вийшло на "Люкс ФМ".

46-річний співак, який виступає в образі Вєрки Сердючки, розраховує вилікуватися до літа.

Андрій зазначив, що він поправився не через раціон або вживання алкогольних напоїв, а через захворювання.

"Зараз я зайнятий своїм лікуванням і йдуть якісь зрушення. Я розумію, що я погано виглядаю, але я ж не поправляюсь від їжі, або - як буває, що випивають - я випиваю, так, але це інша проблема", - сказав Данилко.

Артист наголосив, що в даний час займається лікуванням.

"Слава Богу, що хоч лікарі розуміють, у чому ця проблема. Це розв'язувана проблема, вона є і я її вирішую, і сподіваюсь до літа бути взагалі... Джастіном Бібером", - пожартував Андрій.

Відео: Андрій Данилко розповів про лікування захворювання

До речі, нещодавно лікарі поставили американському поп-співаку Джастіну Біберу діагноз хвороба Лайма. Цим інфекційним захворюванням з ураженням шкіри, нервової та серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату страждали також й інші зірки: Авріл Лавін, Белла Хадід, її брат та мати.

Нагадаємо, що в листопаді 2019-го у ЗМІ з'явилася інформація, що Данилко стало погано під час зйомок телевізійного шоу. Пізніше команда співака прокоментувала ситуацію і запевнила, що деякі проблеми зі здоров'ям у нього були, але вони зовсім не були пов'язані з серцевою діяльністю.