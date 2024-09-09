Дали обет: 5 звезд, которые воздерживались от секса

Джастин Бибер

Перед тем как жениться на Хейли Бибер, Джастин целый год воздерживался от секса. Позже он объяснил, что этот перерыв был необходим ему для того, чтобы сблизиться с Богом, который, по его мнению, стремится уберечь людей от страданий и разочарований. Певец также отметил, что в качестве награды за свое воздержание он получил достойную и порядочную жену.

Джастин и Хейли Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)

Ник Кэннон

Трудно в это поверить, но отец двенадцати детей начал соблюдать целибат после рождения своего восьмого ребенка. Комик и ведущий уже имел опыт в этом вопросе и знал, как проходит процесс. По его словам, он принял такое решение, чтобы стать лучшим отцом для своих детей.

Ник Кэннон (фото: instagram.com/nickcannon)

Леди Гага

В 2010-х годах артистка активно развивала свою карьеру, и у нее не оставалось времени даже на знакомства. Поэтому она выбрала путь целомудрия. Позже звезда отметила, что самый надежный способ защиты от нежелательной беременности - это полное воздержание от секса.

Она поддержала всех одиноких людей, сказав, что если в какой-то период жизни близость невозможна, это абсолютно нормально. Это подтверждает опыт Леди Гаги.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Братья Джонас

Некоторые знаменитости, которые практиковали воздержание от секса, со временем начинают сожалеть о своих решениях. Кевин, Джо и Ник, известные артисты Disney, достигли широкой популярности в 2000-х годах. В то время для молодых звезд было в тренде носить кольца непорочности.

Теперь, во взрослом возрасте, братья признались, что это было неудачное решение. Они считают, что молодые люди, которые делают такой важный шаг, должны полностью осознавать его последствия.

Братья Джонас (фото: instagram.com/jonasbrothers)

Хиллари Дафф

В начале 2000-х годов актриса переживала пик своей популярности. В то время молодая звезда состояла в отношениях с музыкантом Джоэлом Мэдденом, который был старше ее. Несмотря на свои чувства и мысли о сексе, она решила сохранить девственность до брака. Она вышла замуж только в 2010 году за хоккеиста НХЛ Майка Комри. Пара развелась спустя шесть лет.

Хиллари Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff​​)