"Дали в пику": Чмерковський розповів про зворотний бік популярності в Україні

Чмерковський в дитинстві переїхав з батьками в США. Він займався танцями, і слава за океаном до нього прийшла, коли він почав танцювати зі знаменитостями в проєкті "Танці з зірками". Він побудував успішну кар'єру і відкрив у США 14 танцювальних студій у 8 штатах.

В Україні всі дізналися про Чмерковського після того, як він став першим героєм проєкту "Холостяк". Макс зізнався, що українці, якщо не люблять когось, то можуть підійти і сказати це в обличчя.

"Я був у якомусь клубі. Ми заходили і мені дали в пику грубо кажучи. Це теж не для мене, ось цей ажіотаж. Я не професійний холостяк, я професійний танцюрист", - зазначив Макс.

Макс Чмерковський розповів про зворотний бік популярності в Україні (відео: YouTube)