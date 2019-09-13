ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дала йому в морду: сестра Сенцова розповіла про емоційну зустрічі з братом

STYLERЖиття    13.09.2019 - 12:46
Дала йому в морду: сестра Сенцова розповіла про емоційну зустрічі з братом
Сестра Сенцова розповіла про зустріч з братом після розлуки (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Наталія Каплан розповіла про першу зустріч з Олегом Сенцовым після його повернення додому

Сестра колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла про емоції, які у неї були під час зустрічі свого брата. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона згадує, що коли Сенцов виходив з літака, то вона за руку тягла його дочку, яка до того часу була в сльозах і перебувала в розгубленому стані.

Дала йому в морду: сестра Сенцова розповіла про емоційну зустрічі з братом

Наталя розповідає, що спостерігала, як її брат обіймає свою дочку, а вона тим часом стояла й нічого не відчувала, поки Олег не обійняв її і поцілував.

"Так, спочатку я його обняла. А потім... вже у мене вдома, за келихом винця, все-таки дала йому в морду. Так, трохи, люблячи і попередивши, що це буде", - зазначила Наталя.

Дала йому в морду: сестра Сенцова розповіла про емоційну зустрічі з братом

Скріншот з Facebook

Вона підкреслила, що останні роки їй дуже важко далися. Крім того, в даний момент вона перебуває в лікарні з депресією. У неї емоційне вигорання. Вона думала, що впоратися з цим, але не змогла і звернулася до фахівців за допомогою.

"А Олега я спочатку обняла, потім в морду за всі мої страждання. Сьогодні він мене у лікарні провідав, я рада, він заряджає енергією ого-го", - написала Наталія Каплан.

Нагадаємо, що Олег Сенцов висловився про свій можливий візит на Донбас.

Раніше повідомлялося про те, що Сенцов нарешті зустрівся з мамою.

Зеленський розповів про наступний етап обміну полоненими Глава Європарламенту готовий особисто привезти Сенцову премію Сахарова
Новини України Олег Сенцовполитзаключенные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся