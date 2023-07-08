RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не дает сбросить или набрать. Что сильнее всего в организме влияет на похудение

Как стресс влияет на вес (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Текущая масса тела может зависеть от многих факторов: образа жизни, активности, количества сна, эмоционального состояния, уровня стресса. Все это в комплексе может не давать вам сбросить или прибавить в весе.

Как стресс оказывает влияние на вес тела, рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.

Воздействие уровня стресса на массу тела

На вес стресс может оказать кардинально разное влияние. Переживая какое-нибудь неприятное событие в жизни, вы можете набрать лишние килограммы даже без изменений в питании или наоборот стать худее.

Все это происходит из-за "прыжков" кортизола - гормона стресса.

Кортизол влияет на то, что и сколько ест человек. Когда человек испытывает стресс, у него снижается уровень гормона голода. Это означает, что аппетит должен также уменьшаться.

Если кортизол подавляет желание есть, тогда почему некоторые наоборот набирают вес? Ученые отметили, что людям под влиянием стресса трудно соблюдать здоровое питание и контролировать себя.

В современном мире это называется "заедать стресс". То есть человек не отслеживает желание есть и что именно он хочет, а употребляет все.

Хронический стресс может как повышать массу тела, так и уменьшать. В этом случае все зависит от того, есть ли у вас привычка "заедать" плохие эмоции.

Если да, то фитнес-тренер советует отвлекать себя от негативных эмоций более конструктивной деятельностью, например, физкультурой.

Не забывайте также, что событие в нашей жизни получает позитивную или негативную окраску в зависимости от нашего отношения к нем,у. Потому то, как вы воспринимаете его, повлияет на ваш организм.

Раньше мы рассказывали, какие упражнения следует выполнять, чтобы похудеть в зоне живота.

Читайте также, какие ежедневные привычки мешают вам избавиться от лишнего веса.

Читайте РБК-Украина в Google News
кортизол