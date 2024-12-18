Не дадут похудеть: тренер назвал продукты, которые содержат много калорий

Некоторые продукты намного калорийнее, чем вы могли бы подумать. Частое употребление такой пищи может значительно повлиять на ваш вес, если не сохранять баланс.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые содержат много калорий.

Орехи и семечки

Тренер Александр Сало рассказал, что орехи - это настоящий суперфуд, богатый жирами, витаминами и минералами. Однако, только в 100 г орехов содержится 600-650 ккал.

Горсть миндаля или грецких орехов легко может превратить легкий перекус в калорийный взрыв.

Чтобы получить пользу и не переборщить, ограничьтесь 15-20 г в день.

Они имеют высокую калорийность и хорошие жиры, которые способствуют увеличению веса. Миндаль содержит примерно 160 калорий.

Семена льна (534 ккал), кунжута (664 ккал), чиа (486 ккал), тыквы (446 ккал) содержат много калорий. Кроме того, они богаты хорошими ненасыщенными жирами.

Авокадо

Авокадо - источник полезных жиров и витаминов, но не стоит забывать о калориях. Один средний авокадо содержит 250-300 ккал, поэтому если вы добавляете его к каждому приему пищи, это может существенно повлиять на рацион.

Используйте половинку или даже четвертинку, чтобы держать калорийность под контролем.

Смузи

Смузи или соки часто кажутся полезным выбором, но они скрывают много калорий.

Стакан апельсинового сока содержит около 120 ккал, а смузи с бананами, медом или орехами может достигать 300-400 ккал.

Для легкого напитка выбирайте чай или кофе без сахара, а также обычную воду.

"Некоторые полезные снеки тоже могут быть калорийными. Например, батончики с орехами и медом часто содержат 200-300 ккал в порции. Чтобы уменьшить риск "съесть лишнее", всегда читайте состав и внимательно проверяйте порции и не забывайте, что даже полезная еда должна быть в меру", - добавил эксперт.

Молочные продукты

Молочные продукты, такие как некоторые сыры и йогурты, содержат большое количество калорий, кальция, белка и полезных жиров. Они полезны для развития мышц и здорового набора веса при употреблении в правильных количествах.

Некоторые из молочных продуктов и их средняя калорийность: