COVID-вакцинація впливає на ДНК матері і дитини? Лікар дав остаточну відповідь

Так, за словами лікаря перинатального центру Владислава Горошевського, такі твердження хибні. Він науково обґрунтував, чому це так.

За словами медика, щеплення - це введення інактивованих частинок вірусу, або модифікованої РНК, яка просто викликає в організмі імунну відповідь. Тобто в ДНК вона точно проникнути не може, вже не кажучи про вплив на репродуктивну функцію.

"Тобто формуються антитіла, організм готовий. Антитіла будуть вироблені і не витрачається час на боротьбу з цим мікробом", - додав Владислав Горошевський.

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