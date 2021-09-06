RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

COVID-вакцинація в сезон грипу і ГРВІ: головний санлікар зробив важливу заяву

Автор: Світлана Мащенко

Ігор Кузін, головний санітарний лікар, розповів, чи можна поєднувати вакцинацію від коронавірусу та сезонного грипу в період епідемсплеску гострих респіраторних інфекцій.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами головсанлікаря, в Міністерстві охорони здоров'я українцям рекомендують в період загострення сезонних хвороб робити щеплення, аби уникнути зараження.

"ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується", - заявив Кузін.

При цьому не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19, або вже отримали першу дозу і очікуєте на другу.

Проте треба дотримуватися інтервалу в 14 днів між щепленнями проти цих інфекційних хвороб.

"Допустиме поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб - два тижні. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію. Можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів", - пояснив головний санітарний лікар.

Раніше Ігор Кузін також повідомив, що епідемічна ситуація в Україні погіршується. За його словами, локдаун в Україні можуть запровадити в листопаді.

Нагадаємо, що на 6 червня в країні виявили 773 нові зараження коронавірусом. Найбільше випадків в Києві, Чернівецькій та Одеській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус