COVID-вакцинація в сезон грипу і ГРВІ: головний санлікар зробив важливу заяву

За словами головсанлікаря, в Міністерстві охорони здоров'я українцям рекомендують в період загострення сезонних хвороб робити щеплення, аби уникнути зараження.

"ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується", - заявив Кузін.

При цьому не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19, або вже отримали першу дозу і очікуєте на другу.

Проте треба дотримуватися інтервалу в 14 днів між щепленнями проти цих інфекційних хвороб.

"Допустиме поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб - два тижні. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію. Можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів", - пояснив головний санітарний лікар.