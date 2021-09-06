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COVID-вакцинація в сезон грипу і ГРВІ: головний санлікар зробив важливу заяву

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Понеділок 06 вересня 2021 14:20
COVID-вакцинація в сезон грипу і ГРВІ: головний санлікар зробив важливу заяву Фото: Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Ігор Кузін, головний санітарний лікар, розповів, чи можна поєднувати вакцинацію від коронавірусу та сезонного грипу в період епідемсплеску гострих респіраторних інфекцій.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами головсанлікаря, в Міністерстві охорони здоров'я українцям рекомендують в період загострення сезонних хвороб робити щеплення, аби уникнути зараження.

"ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується", - заявив Кузін.

При цьому не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19, або вже отримали першу дозу і очікуєте на другу.

Проте треба дотримуватися інтервалу в 14 днів між щепленнями проти цих інфекційних хвороб.

"Допустиме поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб - два тижні. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію. Можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів", - пояснив головний санітарний лікар.

Раніше Ігор Кузін також повідомив, що епідемічна ситуація в Україні погіршується. За його словами, локдаун в Україні можуть запровадити в листопаді.

Нагадаємо, що на 6 червня в країні виявили 773 нові зараження коронавірусом. Найбільше випадків в Києві, Чернівецькій та Одеській областях.

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