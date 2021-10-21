COVID-вакцинація небезпечна для алергіків? У МОЗ дали чітку відповідь

Медики впевнені, якщо алергія не пов'язана безпосередньо з реакцією на щеплення, то вакцинуватися - безпечно.

"Алергія - це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Тому якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба", - заявили в МОЗ.

Протипоказанням до вакцинації не є алергія на:

їжу,

домашніх тварин,

отруту,

фактори довкілля,

латекс,

пероральні ліки тощо.

Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.

А якщо ви не знаєте, які саме алергени викликають реакцію, варто ознайомитися зі складом вакцини.

Це можна зробити за посиланнями тут і тут. Або ж запитати у медпрацівників у місці вакцинації.

"Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щепитися цією вакциною", - додали у відомстві.