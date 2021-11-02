COVID-сертифікат в "Дії" на ПЛР-тест: як це буде працювати

Міністерство цифрової трансформації спільно з МОЗ та Національною службою охорони здоров'я запустила тестування нових COVID-сертифікатів - на підставі ПЛР-тесту на коронавірус. Згенерувати такий сертифікат можна буде в додатку "Дія".

Діяти такий сертифікат буде всього 72 години - з моменту видачі результату аналізу. На цей момент до системи підключено тільки чотири лабораторії:

Діла

Ескулаб

Смартлаб

Дніпролаб

Як зазначають у Мінцифрі, найближчим часом підключать і інші лабораторії.

Згенерувати сертифікат можна буде точно так же, як і сертифікат про вакцинацію. Додаток "Дія" потрібно оновити, потім авторизуватися і зайти в пункт меню "Послуги". Натиснути на пункт "COVID-сертифікати" і вибрати "Згенерувати сертифікат".

Угоду на передачу даних з "електронної системи охорони здоров'я" потрібно підтвердити й дані про результати ПЛР-тесту повинні підтягнутися автоматично. Готовий сертифікат протягом декількох хвилин повинен з'явиться в переліку документів.

Записатися на реєстрацію в бета-тестуванні сертифікатів після результату ПЛР-тесту можна по цьому посиланню.

Варто відзначити, що зараз в "Дії" доступні різні сертифікати: