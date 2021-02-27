COVID-паспорта - дискримінація або "зелене світло"? Що буде, якщо в світі введуть такий документ

Питання часу

Експерт "Українського центру суспільного розвитку" та кандидат філософських наук Юрій Подорожній вважає, що введення таких паспортів - питання часу. Країни, які хочуть відновити туристичний бізнес, будуть зацікавлені в цьому найбільше, адже як відомо за час пандемії ця галузь найбільше просіла.

"Обговорення впровадження COVID-паспортів з різною інтенсивністю проходило весь період пандемії. Прихильники цієї ідеї відзначають, що такі паспорти повинні відкривати зелене світло для подорожуючих з інших країн. Звичайно, найбільш зацікавленими у впровадженні додаткового документа ідентифікації це є країни, економіка яких орієнтована на туризм. Впровадження COVID-паспортів або інших подібних ідентифікаторів наявності вакцинації, на мою думку, це є справою часу і такий документ повинні будуть мати мандрівники ще до початку нинішнього туристичного сезону", - вважає Юрій.

Подорожній зазначає, що країни на зразок Греції будуть в катастрофічній економічній ситуації у випадку, якщо найближчим часом не буде відновлюватися міжнародний туризм.

До речі, одним з перших подібний паспорт або електронний сертифікат наявності у людини імунітету до COVID - 19 ще в січні ввів Ізраїль.

"У Європі такі електронні сертифікати у вигляді QR кодів впроваджують Угорщина, Польща, Данія, Швеція та інші. Цікаво, що у Франції парламент відхилив впровадження "паспортів вакцинації"через різку громадську критику. В багатьох країнах вважають, що з появою таких документів з'являться випадки з дискримінації людей, які не будуть мати таких паспортів, наприклад, через протипоказання", - уточнює експерт.

Юрій підкреслює, що навіть ВООЗ застерігає країни від впровадження цих документів через дискримінацію за імунним статусом.

"Однак, на мою думку, застереження залишаться застереженнями та вже в першому півріччі 2021-го такі паспорти або з'являться у багатьох країнах або будуть готуватися до впровадження. У зв'язку з цим Україні необхідно продумати впровадження такого паспорта, щоб через деякий час українці не втратили можливість відвідувати країни, в яких такі документи будуть. Наш глава МОЗ обіцяв, що разом з початком вакцинації українці будуть отримувати COVID-паспорти такі, як і громадяни Європейського Союзу", - резюмував Подорожній.

Європа "за" паспорти

Економічний експерт Олександр Хмелевський також зазначає, що країни Євросоюзу з ентузіазмом прийняли ідею введення паспортів про вакцинацію від коронавірусу.

"Також введення таких паспортів обговорюється в Данії, Польщі, Угорщині та Литві. У Франції, після обговорення, від ідеї введення COVID-паспортів поки відмовилися. Передбачається, що в COVID-паспорті буде міститися інформація про вакцинації і перенесений коронавірус. На думку ініціаторів, це дозволить зняти обмеження для людей, які пройшли вакцинацію, або перехворіли і набули імунітет", - говорить він.

COVID-паспорт будуть вимагати від іноземців при в'їзді в країну. Також його можуть вимагати і від власних громадян при відвідуванні масових заходів як спортивних змагань, концертів і т. д.

Люди не готові?

До речі, деякі активні учасники ідеї впровадження таких документів пропонують не пускати людей на заходи без COVID-паспортів. Хмелевський відзначає, що в деяких країнах через повільну вакцинацію люди не будуть готові до запровадження таких документів.

"Деякі гарячі голови навіть пропонують без COVID-паспортів не пускати в ресторани, торговельні центри. Проте, ВООЗ і керівництво ЄС поки не підтримують ідею введення COVID-паспортів. Це пояснюється тим, що багато країн ще не отримали вакцини і не почали вакцинацію. У ряді країн через затримки з поставками вакцин, вакцинація відбувається повільніше, ніж очікувалося", - говорить експерт.

Також невідомо, на який термін вакцина захищає від захворювання.

"Ефективність деяких вакцин також викликає сумніви. Жодна з вакцин не пройшла повний цикл випробувань", - нагадує він.

Хмелевський зовсім не виключає, що незабаром COVID-паспорти будуть введені в багатьох країнах.

"Нинішня вакцинація є нічим іншим, як гігантським експериментом над мільйонами людей. Однак, не виключено, що якщо ефективність вакцин буде підтверджена і більшість людей буде вакциновано, COVID-паспорти будуть введені в багатьох країнах. Люди, у яких їх не буде, будуть обмежені в пересуванні та відвідуванні масових заходів", - резюмував він.