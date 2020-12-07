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Від COVID-19 помер відомий український письменник: створив культову відеогру S. T. A. L. K. E. R

Понеділок 07 грудня 2020 18:17
Від COVID-19 помер відомий український письменник: створив культову відеогру S. T. A. L. K. E. R
Помер творець S. T. A. L. K. E. R (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Письменник-фантаст Сергій Іванов, який працював під псевдонімом Гарм Відар, помер від коронавірусної інфекції ще 25 листопада, але стало про це відомо тільки зараз.

Він випустив чимало фантастичних повістей, серед яких "Три кола ненависті" і "Як би сказав мій тато ". З 1992 року Іванов почав працювати з відеоіграми, і в результаті потрапив у компанію GSC Game World. Про це повідомляє Geek.Informator.

У підсумку саме він написав сценарій до S. T. A. L. K. E. R: Oblivion Lost, яка пізніше стала "Тінню Чорнобиля". Письменник працював з компанією з 2002 по 2004 роки.

Від COVID-19 помер відомий український письменник: створив культову відеогру S. T. A. L. K. E. R

Сергій Іванов (фото: wikia.nocookie.net)

"Хороший дядько. Професійний літератор", - сказав про Іванова один з керівників розробки S. T. A. L. K. E. R: Oblivion Lost Андрій Прохоров.

Нагадаємо, у Москві помер знаменитий російський актор Борис Плотніков. Раніше йому діагностували коронавірус. Актор, найбільш відомий за роллю доктора Борменталя в культовому фільмі "Собаче серце".

Раніше після важкої хвороби помер Сергій Черненко - журналіст, аналітик, дослідник медіа і учасник першого складу редакції "Телекритики" і "Детектор медіа". Йому було всього 55 років.

В 90-х роках Сергій працював у газеті "День". У вересні 2001 року приєднався до команди Наталії Лігачової, яка створила онлайн-видання "Телекритика".

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