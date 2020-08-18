COVID-19 може стати ще небезпечніше: в Азії виявили новий штам вірусу

Коронавірус не відступає в багатьох країнах світу і як стверджують вчені, COVID-19 почав знову мутувати. В Азії був виявлений новий штам, який набагато небезпечніше вже відомих.

У Південно-Східній Азії вчені виявили новий штам коронавірусу D614G, який може виявитися більш небезпечним і заразним, чому ж відомий SARS CoV2. Про це пише видання Bloomberg.

Новий штам був виявлений в Малайзії та на Філіппінах. У Малайзії стався спалах через людину, яка повернулася з Індії та порушила 14-денну самоізоляцію. У нього був негативний тест, але за порушення карантину його засудили до штрафу і 5 місяців в'язниці. Заражених виявилося 45 осіб. Подібна ситуація сталася і на Філіппінах. Новий штам був виявлений серед випадкових зразків і з'явилося припущення, що нова мутація може прискорити поширення вірусу.

"Кажуть, що мутація має більш високу ймовірність передачі або заразність, але у нас все ще немає достатньо вагомих доказів, щоб сказати, що це так", - заявила заступник міністра охорони здоров'я Філіппін Марія Розаріо Верджайр.

Відомо також, що цей штам був виявлений в інших країнах і він став переважним в Європі, а також в США. Однак ВООЗ вважає, що немає доказів того, що новий штам більш небезпечний.

За словами глави відділу епідеміології та біостатистики Гонконзького Університету Бенджаміна Коулінг, на цей момент є дані про те, що новий штам може бути більш заразний, але немає даних, що він викликає більш важку хворобу. Зараз цей штам ідентифікують частіше і це говорить про те, що він може мати перевагу перед іншими штамами COVID-19.

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