COVID-19 скорочує життя на рік: епідеміолог попередила про патології у тих, хто перехворів

У деяких пацієнтів після одужання від коронавірусу може знижуватися тривалість життя, а також внаслідок перенесеної хвороби формуватися певні патології.

Про це заявила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Епідеміолог також прокоментувала статистичні дані про високий рівень смертності в Україні та пояснила ситуацію з переводом багатьох медичних ланок саме на боротьбу з COVID-19, в той час, як через карантинні правила були відстрочені інші планові операції.

"Вже у світі сьогодні підраховано, що внаслідок перенесеного COVID у старших людей скорочується тривалість життя, якщо вони виживають, щонайменше на 1 рік. Це вже сьогодні доведено за перший рік пандемії. А що буде далі - ніхто не знає. Хто знає, що буде з тими людьми, хто переніс COVID, яка патологія буде формуватися?.. І вони теж нам додадуть ту смертність, - розповіла Виноград.

Також вона допускає, що українці, які виїжджали на заробітки до Європи, могли по поверненню додому на зимові свята привезти в країну нові штами коронавірусної хвороби, в тому числі й британський варіант вірусу.

Експерт звернула увагу, що під час пандемії діють закони епідеміології, коли після проникнення нового збудника в популяцію вірус, аби "вижити", змінює свої особливості.

Епідеміолог також розповіла, що в Україні діти останнім часом стали більш важко переносити COVID-19.

Раніше повідомлялося, що нещодавно лікар дав несподіване пояснення, чому в Україні COVID відступає, а смертність зростає.

Також ми писали про те, що епідеміолог розповіла, коли хвилі коронавірусу підуть на спад в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.

У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.

Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".

Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.