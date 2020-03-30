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Як COVID-19 поширюється без контакту людей: лікарі показали відео

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 12:12
Як COVID-19 поширюється без контакту людей: лікарі показали відео
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус може передаватися від людини до людини без близького контакту

Коронавірус в Україні вже діагностували у 480 осіб, 11 з них померло, а 6 - видужало. В мережі з'явилося нове відео, яке наочно демонструє основні шляхи зараження COVID-19.

Ролик в мережі Facebook представили лікарі Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

На змонтованому ролику показали, як коронавірус може передаватися без близького контакту людей. Інфекція може жити деякий час на поверхнях, тому дуже важливо не чіпати обличчя брудними руками, обробляти їх антисептиком, якщо немає можливості помити.

Відео демонструє шляхи передачі COVID-19 в місцях загального користування: через дверні ручки, кнопки ліфтів, банкомати, ручки візків в магазинах і так далі. Таким чином через одну людину, яка "чхнула в руку", можуть заразитися сотні і навіть тисячі людей.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. #covid19_stop #коронавірус משרד הבריאות

Опубліковано Viktor Pashula Субота, 28 березня 2020 р.

Як передається коронавірус (відео: facebook.com/viktor.pashula)

Раніше ми писали, що лікарі Олександрівської лікарні звернулися до українців з переконливим проханням через поширення коронавіруса.

Також повідомлялося, що в Україні розгорається гучний скандал через українців, які відмовляються проходити обсервацію після прильоту в "Бориспіль" з Балі.

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