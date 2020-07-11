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COVID-19 можна визначати по голосу: вчені зробили гучну заяву

Субота 11 липня 2020 14:40
COVID-19 можна визначати по голосу: вчені зробили гучну заяву
Вчені зробили нову заяву про коронавірус (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Дослідники розповіли, як коронавірус впливає на голос пацієнта через проблеми з легенями

Коронавірус можна діагностувати у пацієнта на основі координації мовних виробничих підсистем, тобто по голосу, оскільки хвороба впливає на легені людини.

Про це заявили фахівці з MIT після проведення досліджень, йдеться в статті журналу IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Вчені займаються розробкою системи моделювання мови та обробки сигналів для виявлення та відстеження COVID-19 на безсимптомній та симптоматичній стадіях.

Метод дослідників заснований на складності нейромоторної координації між мовними підсистемами, які беруть участь у диханні, фонації та артикуляції, на які впливає вірус.

Фахівці провели попередні дослідження поки тільки з аудіо-інтерв'ю п'яти суб'єктів до і після зараження коронавірусом. Вивчалися координації дихання (вимірювалися за допомогою амплітуда форми акустичної хвилі) і рух гортані (основна частота і виступ кепстрального піка), а також координація руху гортані та суглоба (формують центральні частоти).

Вчені дійшли висновків, що хоча існує сильна предметна залежність, морфологія розмірів ефектів на рівні групи "піддослідних" вказує на зниження складності координації підсистем. Вони довели, що при зараженні COVID-19 істотно скорочується різноманітність звукових сигналів.

Фахівці планують більше досліджень з більш контрольованими наборами даних і для усунення суперечливих впливів, таких як різні умови запису, незбалансована кількість даних і зміни в базовому стані голосу у порівнянні із записами до і після зараження.

Раніше дослідники налякали заявою про COVID-19 навіть після одужання і назвали зараження точкою неповернення.

Також ми писали про те, що українська тип COVID-19 має сильні відмінності від вірусу в Європі.

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