ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

При COVID-19 критичний стан розвивається тепер набагато швидше: лікар назвав небезпечні ознаки

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 12:47
При COVID-19 критичний стан розвивається тепер набагато швидше: лікар назвав небезпечні ознаки Лікар назвав небезпечні симптоми при коронавірусі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Нові штами коронавірусу стали більш агресивні та небезпечні. Критичний стан у хворого може наступити стрімко і часом від появи перших симптомів до небезпеки проходить всього кілька днів.

Про це розповів завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров у коментарі для "Коронавірус Інфо".

Як зазначає медик, симптоми коронавірусу трохи видозмінилися, але основні прояви захворювання залишилися такими ж, як і раніше – це підвищена втома, кашель, м'язовий біль, проблеми з диханням і висока температура.

Також присутні такі ознаки, як втрата нюху і смаку, але зараз цей симптом вже не є ключовим, оскільки не у всіх пацієнтів він спостерігається. Збільшилася кількість скарг у пацієнтів на розлад шлунково-кишкового тракту і цей симптом найчастіше з'являється у дітей.

"Багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися і пити. Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини", - зазначив Дубров.

Він попередив, що коронавірус штаму Дельта дуже швидко призводить до погіршення стану у пацієнтів. І стан від стабільного до критичного може перейти буквально за кілька днів.

Як зазначили в МОЗ, допомога медиків потрібна негайно, якщо у пацієнта є болі в грудній клітці, дихальна недостатність, сатурація нижче 92%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми коронавірусу штаму Дельта у дітей.

А також розповідали про те, що епідеміолог дала сумний прогноз про ситуацію з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Коронавірус "Дельта" симптомы
LITE
Свято 29 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 29 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела