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Трохи не збожеволіла від болю: зірка "Дизель Шоу" розповіла про особисту трагедію

Понеділок 16 листопада 2020 17:49
Трохи не збожеволіла від болю: зірка "Дизель Шоу" розповіла про особисту трагедію
Зірка "Дизель Шоу" вперше розповіла про трагедію (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Яна Глущенко вперше розповіла про те, як пережила страшну аварію

Артистка "Дизель Шоу" Яна Глущенко зізналася через два роки після трагічного ДТП, що ледь не збожеволіла від болю. Вона довго відновлювалася після травми, її переслідували панічні атаки та довелося довго працювати з психологом.

Яна Глущенко разом з іншими артистами "Дизель Шоу" потрапила в ДТП на Житомирській трасі 20 жовтня 2018 року. В той день загинула Марина Поплавська, а інші учасники колективу отримали серйозні травми. У Яни Глущенко були розірвані зв'язки на нозі, і вона зізналася, що травма дала пекельні болі, від яких вона ледь не зійшла з розуму. Про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ".

"Коли це все сталося, першому я зателефонувала Олегу (чоловікові). Я йому сказала, що ми потрапили в аварію. Він став питати, як я і як інші. А ми на телефонах, влаштували переклик. І я розумію, що зі всіх не чую тільки Маринку. У мене був огляд — лобове скло розбите. Я розуміла, що сталося... Для того, щоб не зійти з розуму від цього болю, я ввела себе в якийсь стан, що перестала відчувати біль. Я лежала, взяла в рот металевий замок і жувала його. Розуміла, якщо трохи дам собі слабинку, станеться щось жахливе", - розповіла Глущенко.

Її госпіталізували в лікарню і відразу зробили операцію. Тільки після цього вона усвідомила, що сталося. Яна Глущенко важко перенесла трагедію і втрату колеги. У неї були панічні атаки та довелося пройти терапію, працювати з психологом. Навіть через два роки їй важко говорити про те, що сталося в той день.

"Це настільки боляче, що не описати словами. Та не було ні одного дня за ці два роки, щоб я не згадала про цю аварію або про Марішку. Вона мені дуже часто сниться. У хороших снах, яскравих, в хорошому настрої... Кожен раз ставлю питання: "Чому так сталося?" – зізналася артистка.

Впоратися з травмою і психологічними наслідками їй допомогли чоловік Олег Збаращук і син Тамерлан. Вона довго відновлювала ногу і змушувала її "працювати".

Яна Глущенко вперше розповіла про те, як пережила ДТП

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Новини України Життя трагедияМарина ПоплавскаяДизель шоу

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