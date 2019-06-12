ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ледь не повбивав людей: у Черкасах прокурор влаштував п'яний дебош (відео)

STYLERПодії    12.06.2019 - 13:15
Ледь не повбивав людей: у Черкасах прокурор влаштував п'яний дебош (відео)
Прокурор влаштував п'яний дебош в ресорані Черкас (колаж: РБК-Україна)

Заступник прокурора області розмахував зброєю і хотів помочитися на людей

Юрій Ковтун, заступник голови прокуратури Черкаської області Сергія Овчаренко, влаштував п'яний дебош в черкаському ресторані "Тарас Бульба". Відповідне відео виклав на своїй Facebook-сторінці лідер черкаського Нацкорпусу Дмитро Кухарчук.

Відомо, що 7 червня в ресторані з розмахом відзначали день народження Барбаша, начальника відділу процесуального керівництва по кримінальним справам ДБР прокуратури області. 

У самий розпал гулянки Ковтун почав буянити. На відео іменинник Барбаш тримає заступника прокурора Ковтуна, який рветься в бій.

"Очманілі від безкарності, бухущі в сра*у прокурори ледь не повбивали відвідувачів Черкаського ресторану", - пише Кухарчук.

На відео можна побачити, що Барбашу вдалося вчасно забрати зброю у зампрокурора Ковтуна.

"Пістолет вдалося забрати, не ясно що воно з ним зробило б..." - пише Дмитро Кухарчук.

Прокурор влаштував п'яний дебош в ресорані Черкас (відео: facebook.com/slipiock)

Також за словами активіста, п'яний Ковтун дістав свій статевий орган і намагався помочитися на дівчат. Кухарчук стверджує, що таке відео також існує, однак його поки що не вдалося дістати.

"Це виродки, що мають стояти на сторожі громадського порядку і розслідувати справи проти злочинців", - написав Дмитро Кухарчук і додав, що разом з іншими активістами Нацкорпусу буде домагатися відставки Ковтуна і Овчаренка.

Користувачі мережі шоковані подібним інцидентом і активно коментують відео, опубліковане активістом.

  • Там на постой судді і хабарники прокуратури пропивають не свої гроші.
  • Спробували б вони так себе вести так в Америці наприклад...
  • Чекаємо на відео зі сталевим органом закону.
  • В цей генделик нормальні люди перестали ходити, бо ці вічно пьяні люди з матами балакають, хто який завод відпрацював!
  • І це обличчя правоохоронної системи! Жах!

Ледь не повбивав людей: у Черкасах прокурор влаштував п'яний дебош (відео)

Прокурор влаштував п'яний дебош в ресорані Черкас (скрін: facebook.com/slipiock)

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на ефір в нетверезому стані і обзивав глядачів, які телефонували в студію і просили його покинути інтерв'ю.

Раніше ми також писали про те, що відома телеведуча заматюкалася у прямому ефірі, коли обговорювала з Євгеном Кошовим Святослава Вакарчука.

Також повідомлялося, що в маршрутці Київ - Бровари неадекватний чоловік побив жінку у віці прямо під час руху маршрутного таксі.

П'яна українка "упіймала білку" і влаштувала бешкет у літаку: подробиці Допомогу надати не змогли: у Івано-Франківську на виклик приїхали п'яні лікарі
Новини України пьяный
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся