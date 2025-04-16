Чудо-зелье из пещер Лавры. "Митрополит Онуфрий" рекламирует "лекарство от всего"

В сети появилась реклама чудодейственного препарата, которой лечит от боли в суставах. Этот препарат якобы нашли в рукописях в пещерах самой Лавры. И рекламирует эти чудо-лекарства сам настоятель УПЦ (Московского патриархата) "митрополит Онуфрий" (Орест Березенко).

Что это за реклама, откуда взялся чудо-препарат, при чем тут Онуфрий и что известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Телеграф ".

Почти ежедневно в социальных сетях появляются фейковые страницы, страницы-клоны и дипфейки. Мошенники часто используют известных людей в своих схемах, в том числе и в рекламе, которая предлагает чудодейственные лекарства против всего на свете.

Однако нашлись "мамкины маркетологи", которые подошли к делу особенно креативно. Они привлекли для рекламы настоятеля УПЦ (московского патриархата) митрополита Онуфрия. Точнее, не его самого, а клона и дипфейк.

В Facebook мошенники создали клон страницы Киево-Печерской Лавры и использовали идентичный аватар. Даже описание страницы было очень похожее. Однако, на настоящей странице публикуется расписание богослужений и новости УПЦ (МП), а страница-клон рекламирует чудодейственный препарат от боли в суставах. Как выглядит страница-клон Киево-Печерской Лавры (скриншот)

На странице-клоне указывается, что рецепт этого препарата нашли не где-нибудь, а в пещерах самой Лавры, еще и в рукописи, существующей сотни лет.

"Во время реставрационных работ был открыт скрытый проход, который вел к древнему захоронению. В нише склепа обнаружили останки церковного знахаря, а рядом - рукопись, которая хранилась здесь сотни лет", - пишут мошенники.

И конечно, в рукописи рецепт препарата, который может исцелить от недугов, потому что он был найден еще в те времена, "когда медицина базировалась на Божьей мудрости".

Дальше - еще круче! "Старинный рецепт", конечно же, освятили в самой Лавре, о чем свидетельствует соответствующий "сертификат". "Сертификат" на чудо-зелье (Скриншот)

Но и это еще не все. Продвигает этот "чудодейственный метод предков" дипфейк известного столичного пластического хирурга Ростислава Валихновского. Выбор не очень странный, поскольку Валихновский не только врач, но еще и священник УПЦ (МП). Дипфейк с Валихновским (скриншот)

Ну и "вишенка" на торте. То есть, на мошенничестве. На клон-странице публикуется обращение митрополита Онуфрия (конечно, это тоже дипфейк), который рекламирует чудодейственный препарат и призывает прихожан поверить в его действие.

"В 60 лет мне поставили диагноз остеоартрит, и с тех пор боль не оставляла меня. Долгие годы я искал исцеления, обращался к врачам, массажистам и знахарям, но ни один из них не давал мне облегчения", - жалуется дипфейк Онуфрия.

Сам чудодейственный препарат продается на сделанном на скорую руку сайте, где пенсионерам предлагают скидки. Дипфейк с митрополитом Онуфрием (скриншот)