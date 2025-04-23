Чудо-средство или тренд? Косметолог рассказала всю правду о гидрофильном масле

Гидрофильное масло стало популярным средством для очищения кожи, но действительно ли оно способно очищать поры? Многие люди считают его эффективным благодаря способности растворять грязь и макияж. Но действительно ли это так?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога и косметолога Дарьи Тищенко.
Гидрофильное масло для кожи - это средство для очищения, которое разработано для удаления макияжа, грязи, излишков жира и других загрязнений с поверхности кожи.
Такое средство обладает способностью взаимодействовать с водой, превращаясь в молочную эмульсию при контакте с водой, что позволяет легко смыть ее с кожи, не оставляя жирной пленки.
Поскольку гидрофильные масла содержат масла, хорошо проникающие в кожу, они часто используются для деликатного очищения и увлажнения. В составе указано, что они подходят для всех типов кожи, в том числе для чувствительной или склонной к сухости, поскольку помогают поддерживать естественный баланс влаги.
По словам косметолога, она категорически против использования масел вообще на любой коже, особенно на комбинированной или жирной.
Все потому, что это масло и оно наоборот может забивать поры, оно не очищает кожное сало. Для того, чтобы избавиться от черных точек, надо использовать профессиональный домашний уход и делать пилинги время от времени.
Важно понимать, что даже однократная чистка лица не приведет к желаемому результату. Потому что невозможно вычистить все за один раз.
Сначала необходимо отрегулировать работу сальных желез и потом поддерживать такой результат.
"Ничего не выдавливать, никаких наклеек и гидрофильных масел, ведь это опасно и может привести к не желаемым результатам", - добавила Тищенко.
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