Чудо-средство или тренд? Косметолог рассказала всю правду о гидрофильном масле

Гидрофильное масло стало популярным средством для очищения кожи, но действительно ли оно способно очищать поры? Многие люди считают его эффективным благодаря способности растворять грязь и макияж. Но действительно ли это так?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога и косметолога Дарьи Тищенко.

Что известно о гидрофильном масле

Гидрофильное масло для кожи - это средство для очищения, которое разработано для удаления макияжа, грязи, излишков жира и других загрязнений с поверхности кожи.

Такое средство обладает способностью взаимодействовать с водой, превращаясь в молочную эмульсию при контакте с водой, что позволяет легко смыть ее с кожи, не оставляя жирной пленки.

Поскольку гидрофильные масла содержат масла, хорошо проникающие в кожу, они часто используются для деликатного очищения и увлажнения. В составе указано, что они подходят для всех типов кожи, в том числе для чувствительной или склонной к сухости, поскольку помогают поддерживать естественный баланс влаги.

Действительно ли средство очищает поры

По словам косметолога, она категорически против использования масел вообще на любой коже, особенно на комбинированной или жирной.

Все потому, что это масло и оно наоборот может забивать поры, оно не очищает кожное сало. Для того, чтобы избавиться от черных точек, надо использовать профессиональный домашний уход и делать пилинги время от времени.

Важно понимать, что даже однократная чистка лица не приведет к желаемому результату. Потому что невозможно вычистить все за один раз.

Сначала необходимо отрегулировать работу сальных желез и потом поддерживать такой результат.

"Ничего не выдавливать, никаких наклеек и гидрофильных масел, ведь это опасно и может привести к не желаемым результатам", - добавила Тищенко.