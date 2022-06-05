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"Диво-засіб для схуднення" яблучний оцет. Що буде, якщо пити його цілий місяць

Фото: Яблучний оцет для схуднення (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний оцет - один з популярних і при цьому сумнівних методів схуднення. За деякими даними вживання щодня оцту без особливого коригування харчування може допомогти скинути вагу. Але чи так це?

Про це пише Eatthis.

Авторка статті вирішила провести дослідження і пила оцет протягом місяця, при цьому не змінивши свій раціон і спосіб життя. Вон помітила певні зміни, але зменшення ваги виявилося не головним ефектом.

Пити "чистий" оцет - задоволення так собі, тому дослідниця зробила коктейль: на 230 мл теплої води, 2 ст. л. оцту, 1 ст. л. меду, трохи кориці. Пила вона його натщесерце щоранку, і хоча вже за два тижні експериментаторку вивертало, вона продовжувала своє дослідження.

Що змінилося за місяць

Яблучний оцет приборкав апетит. Через це авторка статті стала споживати менше їжі. І це допомогло дещо знизити вагу. Тобто, оцет сам по собі калорії чи жир не "спалюватиме", однак вплине на ваш апетит.

Яблучний оцет допоміг травленню. Відомо, що яблучний оцет потенційно допомагає підвищити рівень кислотності в шлунку, щоб допомогти травленню. Також він може запобігти газоутворенню та здуттю живота, які можуть спричинити повільне травлення.

Дослідниця дійшла висновку, що її здоров'я покращилося, хоча пити оцет - не дуже приємно. Вона вирішила час від часу повертатися до такої практики задля "очищення організму".

Раніше ми писали, що трапиться з організмом вже через три дні голодування.

Крім того повідомлялося про молочний продукт, який потрібно вживати щодня.

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схудненнядиета