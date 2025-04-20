Чудо-продукт или маркетинг? Диетолог рассказала всю правду о популярном масле

Масло ГХИ хвалят за пользу для пищеварения, иммунитета и даже мозга. Но действительно ли это "золото" среди жиров и настолько полезно, как о нем говорят?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Чем полезно масло ГХИ

Продукт не содержит молочного белка (казеина) и лактозы, поэтому часто подходит людям с непереносимостью молока.

Содержит масляную кислоту (butyric acid), которая способствует здоровью кишечника, уменьшает воспаление и поддерживает микрофлору.

"Как его люблю и сама использую, и это не просто моя личная любовь. Я, как врач понимаю, что это классный и хороший продукт. То есть это обычное топленое масло сливочное. Во время этого процесса из него исчезает сыворотка и молочные белки - остается почти 100% жир", - рассказала эксперт.

Этот жир можно использоваться для приготовления пищи, потому что это масло достаточно стабильное и в нем меньше образуется продуктов перекисного окисления.

Диетолог отметила, если вам очень захотелось яичницу пожарить, то вместо подсолнечного масла лучше взять масло ГХИ.

Такое масло имеет высокий порог дымления, что делает его стабильным для приготовления пищи на высоких температурах, в отличие от многих растительных масел.

Благодаря витамину E и другим соединениям, ГХИ способствует борьбе со старением и окислительным стрессом.

Важно знать, что масло ГХИ довольно калорийное, поэтому важно не превышать умеренную норму (1-2 чайные ложки в день).

Как приготовить ГХИ дома

Для приготовления понадобится 500 г или 1 кг сливочного масла (82,5% жирности, без добавок).

Далее нужно взять кастрюлю с толстым дном и положить масло, растопить его на маленьком огне, не доводя до кипения.

Масло начнет пениться - это выходит влага. Продолжайте варить 15-30 минут на минимальном огне, пока оно не станет прозрачным и не приобретет золотистый цвет.

Соберите пену ложкой или процедите через марлю или мелкое сито. Осадок (белковые остатки) должен остаться на дне, а сверху - чистый золотистый жир.

Далее перелейте масло в стеклянную банку. После охлаждения оно станет более густым и готовым к употреблению.