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"Щоб народ не о*уєвав": як росіяни маскують величезні втрати в Україні

Фото: Росія приховує свої втрати на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Трупи загиблих росіян на війні в Україні відправляють до РФ невеликими партіями, а також у нічний час. Все це робиться, щоб приховати величезні втрати загарбників і, так би мовити, не шокувати пересічних громадян країни-агресора.

Про це свідчить телефонна розмова окупантів, перехоплена СБУ.

Розмова двох загарбників записана в Запорізькій області.

Один з чоловіків каже, що "тіло Макіївича" він вже давно відправив, інший же йому нагадує, що дружина загиблого сильно хвилюється, адже труп в дорозі вже шість днів.

"Їх маленькими пачками везуть, щоб народ не ох*євав. І вночі", - розповідає товаришеві загарбник.

За словами росіянина, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося всього 20-22 людини. Ще дев'ять - відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Скільки солдатів РФ загинуло у війні за останній час

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло вже 23 800 російських військових, тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 300 окупантів.

З початку війни втрати росіян склали:

  • особового складу - близько 23800 (+300),
  • танків - 1048 (+22) од,
  • бойових броньованих машин-2 519 (+48) од,
  • артилерійських систем-459 (+8) Од,
  • РСЗВ - 152 (+1) од,
  • засоби ППО-80 (+0) од,
  • літаків – 194 (+2) од,
  • вертольотів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн-1 824 (+28) од,
  • Кораблі / катери-8 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26) од,
  • спеціальна техніка - 38 (+6) од,
  • крилаті ракети-84 (+0) од.

Читайте також, як солдати РФ кидали людей, щоб винести пральні машинки.

Як ми раніше писали, росіяни колонами крадуть українську сільгосптехніку.

Також повідомлялося, що зголоднілі окупанти озброїлися палицями і пішли по дворах красти курей.

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Російська Федерація